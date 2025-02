"El traspaso de Kounde no se hubiese hecho sin mí"

El representante de futbolistas Isaac Tutumlu presentó el pasado miércoles una demanda contra el FC Barcelona reclamando el pago de 3 millones de euros en concepto de comisión por su intermediación en el fichaje de Jules Kounde. Según declaraciones de Tutumlu que recogen EFE y el Confidencial, el propio presidente del club, Joan Laporta, le pidió en junio de 2022 que facilitara la llegada del defensa francés debido a su buena relación con Ramón Rodríguez ‘Monchi’, entonces director deportivo del Sevilla.

Tutumlu asegura que llevó todas las negociaciones que su papel fue determinante para evitar que Kounde terminara fichando por el Chelsea: "Llevé todas las negociaciones del fichaje de Koundé desde el primer día hasta el penúltimo. Ahora, el Barça no me quiere pagar", asegura sobre el motivo de su denuncia al club.

El intermediario asegura que en su denuncia ha aportado como prueba conversaciones, correos y mensajes con los máximos responsables de aquel momento de la dirección deportiva culé: "Mantuve varias reuniones con Mateu Alemany en la Ciudad Deportiva, y tengo correos y conversaciones telefónicas y de WhatsApp con él, con Monchi, con Laporta, e incluso con Xavi, y que confirman que existía un interés por el jugador y un acuerdo para que yo hiciera lo posible por traerlo. Son pruebas que he aportado a la demanda."

A diferencia del caso de Luuk De Jong, al que también ayudó a aterrizar como cedido en Barcelona, con Kounde denuncia que cuando la operación estaba avanzada, Alemany lo apartó de las negociaciones, impidiendo que cobrara su comisión.

"Cuando todo estaba cerrado con Monchi y el Sevilla, mi sorpresa es que hablo con Laporta y Mateu Alemany le dice que no hable conmigo, porque él lleva las negociaciones directamente. Eso es mentira, porque él no habló con Monchi ni con Koundé antes. No habló con Monchi hasta finales de julio", cuenta.

Además, sostiene que Monchi llegó a afirmar que, sin su intervención, la operación no se habría cerrado, ya que el Sevilla aceptó una oferta menor del Barça en lugar de la del Chelsea, que ofrecía más dinero pero en pagos diferidos.

"En tres días se cierra el fichaje y Monchi le dice a Pere Lluís Mellado, el jefe del área legal del Barça, que sin mí este traspaso no se hubiese hecho, porque el Sevilla perdía dinero vendiendo el jugador al Barça en lugar de al Chelsea. La diferencia es que el presidente del Sevilla, Pepe Castro, quería los 50 millones limpios, de golpe. El Barça daba esos 50 millones de euros y el Chelsea, que pagaba más, lo hacía a plazos", recuerda.

Fuentes del Barcelona, por su parte, niegan que Tutumlu tuviera un encargo oficial o que haya realizado algún trabajo en relación con el fichaje de Kounde. Ante la falta de acuerdo tras varios intentos de solución amistosa, el agente ha decidido acudir a los tribunales para reclamar el pago de sus honorarios.