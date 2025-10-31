De ser traspasado a Rumanía a triunfar en el Barça: así 'enamoró' Fermín a Xavi

Fermín López es uno de los jugadores más en forma en Can Barça. De hecho, más allá de la derrota, fue quien marcó el gol del momentáneo empate en el Santiago Bernabéu. Además, el de El Campillo venía de hacer una gran semana tras volver de lesión, con un hat-trick en Champions League ante el Olympiacos y unos buenos minutos en la remontada ante el Girona.

Fermín, goleador ante Olympiacos / Associated Press/LaPresse

Sin embargo, la carrera de Fermín no siempre estuvo en un punto tan álgido, pues tuvo que 'picar mucha piedra' para conseguir tan siquiera una oportunidad de mostrar su valía. En este sentido, Edu Polo explica en el 'Què t'hi jugues' como podría haber cambiado la vida del ex del Linares.

Xavi Hernández, el gran valedor de 'Ferminator'

Si una persona cambió la carrera futbolística de Fermín López, fue Xavi Hérnandez. Edu Polo, que formó parte del equipo del egarense, explica como conoció el exentrenador al canterano: "Cuando Xavi llega al Barça, Fermín estaba en el Juvenil y no tenía mucho protagonismo. Entonces Xavi pedía que le llevaran a algunos jugadores para completar los entrenos del primer equipo, él no decidía que jugadores entrenaban con el primer equipo, y en una de esas veces subió Fermín. Ahí Xavi ya se quedó con que el chaval jugaba bien, pero como no tuvo continuidad, fue cedido al Linares la temporada siguiente".

El staff de Xavi en el Barça / FC Barcelona

Su cesión en el Linares, conjunto de Primera RFEF es conocida por gran parte de la afición, pero casi nadie sabe como cambió su situación de la temporada 22/23 en la categoría de bronce a la 23/24, cuando se convirtió en pieza importante para el entrenador de Terrassa. El periodista explica que en esa temporada 2022-23 "se le hizo un seguimiento" por el gran rendimiento que estaba teniendo en Linares.

La pretemporada de la 2023-24

Sin embargo, si hay un momento que marcó el destino de Fermín, fue la pretemporada de 2023: "Se hizo la lista de jugadores del filial y juveniles que tenían que entrenar con el primer equipo, Fermín no estaba, desde el club no se contaba con él", explica Polo antes de revelar una curiosidad que no se había comentado, "se hablaba de una venta a un equipo a Rumanía o de una posible cesión al Olot, que estaba en Segunda Federación. Pero Xavi pidió que fuera a entrenar con él porque lo recordaba", narra.

La reacción de Xavi no tardó en llegar, y después de ese primer entreno, el entonces entrenador azulgrana dijo que "entendía muy bien el juego y tenía algo diferente", por lo que decidió que "seguiría entrenando e iría a la gira".

Fermín con sus padres. / ·

"No había sitio para él en el avión, Fermín y Astralaga tuvieron que ir con el resto de empleados y no con los jugadores, ya que fueron dos más de los previstos a EE. UU. La gira que hizo ya la visteis todos", concluye Edu Polo haciendo referencia a la explosión de Fermín en una pretemporada donde anotó un gran gol al eterno rival, tirando abajo la puerta del primer equipo.