La 'transformación' de Iñaki Peña: "Gané potencia y masa muscular..."

El debut de Iñaki Peña en el Spotify Camp Nou no fue con la camiseta del FC Barcelona. El alicantino, tras toda una vida de azulgrana, tuvo que salir en busca de protagonismo y acabó en Turquía, en el Galatasaray. De la mano de un buen conocedor de La Masia y de la casa barcelonista como Domènech Torrent.

Peña regresó de aquella experiencia, ya sin Neto en la plantilla culé, para ejercer de segundo portero a todos los efectos. Sabía que la sombra de Ter Stegen era (es) muy alargada, pero asumió el reto. Con el objetivo de ganarse la confianza de Xavi y trabajar todo lo que estuviera en su mano para poder ser titular.

NO CONFORMARSE

"Si te conformas siendo el segundo portero, terminas no siendo ni el segundo portero...", asegura el guardameta en una entrevista para la web del club. Una frase que define bien su filosofía, la que lo ha llevado estas últimas semanas a asentarse como titular aprovechando la baja de Marc-André Ter Stegen.

Iñaki Peña (portero): 8 millones de euros / SPORT

"Todo el mundo quiere jugar y sentirse importante dentro del equipo. Por otra parte, sé cuál es mi rol y mi pensamiento no cambia ahora que puedo sumar minutos e intervenir de forma directa en el equipo", asevera el alicantino.

Respecto a cómo se mantuvo preparado para agarrar al vuelo la ocasión de ser protagonista, comenta que "en el rol de segundo portero hace falta tener paciencia, porque nunca sabes cuándo te llegará la oportunidad. Tienes que estar preparado al máximo para poder rendir si se te necesita y entrenarte siempre como si tuvieras que competir. De repente, te puede tocar competir de un día para otro".

MOMENTO DELICADO

Iñaki tuvo que asumir la titularidad en un momento de dudas en cuanto a juego y resultado. Un contexto delicado: "Hubiera querido jugar en cualquier circunstancia, pero sí que es verdad que no he entrado en el equipo en la mejor época. En cualquier caso, en todas las temporadas los equipos pasan por rachas mejores y peores. Si te toca entrar en una mala hay que bajar la cabeza e intentar hacer lo máximo posible para ayudar al equipo a salir adelante".

Se ha visto al arquero con más potencia física y con más presencia que tiempos atrás: "Cuando no compites necesitas retos que te lleven al límite a diario. Si no, todo resulta más difícil. Jugar a menudo es incompatible con el gimnasio, pero éste no ha sido mi caso. Por eso me marqué el objetivo de ganar potencia y masa muscular, algo que me ha proporcionado muchos beneficios. Lo he notado, en los entrenamientos y en los partidos".