La transformación goleadora de Lamine Yamal: sus cifras, de un año a otro

Un Lamine más goleador. Este es el objetivo que se marcó el de Rocafonda en 2025 para convertirse en un futbolista total y confirmarse como la estrella del FC Barcelona. Los números señalan que lo ha conseguido. El canterano azulgrana ha logrado mantener sus promedios en cuanto a asistencias y participación en el juego colectivo del equipo, pero lo más trascendente es que ha aumentado sensiblemente sus cifras realizadoras. Partiendo desde la banda derecha, como siempre, o incluso en alguno de sus últimos partidos, centrando su posición, este año ha florecido la versión más 'killer' de un jugador que está llamado a ser cada vez más determinante y letal.

Villarreal - FC Barcelona | El gol de Lamine Yamal / LALIGA

Se da la circunstancia de que, entre el FC Barcelona y la selección española, Lamine Yamal ha jugado el mismo número de partidos oficiales en 2025 que el año anterior, 2024, lo que permite la comparación de sus registros de una manera más exacta y realista. Y las cifras no dejan lugar a dudas en cuanto al aspecto goleador: el año pasado, el de Rocafonda se quedó en 13 goles, 12 con el equipo azulgrana y 1 con la Roja. Y en este 2025 que ya ha llegado a su fin en el aspecto futbolístico, el canterano ha elevado su producción realizadora a los 24 tantos. Se reparten en 21 con el Barça y 3 con España. La diferencia de 11 goles más de un año a otro es, sin duda, considerable.

Marcó el último gol del Barça en 2025

Esta temporada 2025/2026, Lamine Yamal lleva marcados 9 goles de azulgrana, que se suman a los 12 conseguidos en 2025 de la anterior campaña. El primero fue en la semifinal de la Supercopa de España frente al Athletic Club de Bilbao, y el último, en el partido que cerró el año en Villarreal para establecer el 0-2 definitivo. El de Rocafonda, por lo tanto, fue el autor del último gol del año en clave barcelonista.

Casi la totalidad de sus 21 goles con el FC Barcelona en este 2025 fueron con la pierna izquierda, pero también hubo con la derecha, concretamente en la victoria por 2-4 en Balaídos frente al Celta. Tres de las dianas de Lamine Yamal las transformó desde el punto de penalti.

Lamine Yamal celebra un gol ante Países Bajos, durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones / EFE

En cuanto a las asistencias, que continúan siendo la gran especialidad de Lamine, sus cifras son parejas en la comparativa de un año a otro. En 2024, repartió entre FC Barcelona y selección española 24 pases de gol a sus compañeros, para sumar 21 en este 2025, 19 de ellos con el conjunto de Hansi Flick.

De cara al presente más inmediato, con el arranque de 2026, es de esperar un Lamine Yamal todavía más goleador y determinante. El de Rocafonda ya se ha acostumbrado a echarse a su equipo a las espaldas, sobre todo en los momentos de más dificultad, impropio en un futbolista de solo 18 años de edad. Este año lo ha terminado jugando algún partido en la mediapunta (Betis y Guadalajara). De momento, es puntual, pero Flick ya lo ha probado con bastante éxito en una posición que puede tener continuidad.