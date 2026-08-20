Tranquilidad con Pau Cubarsí

Pau Cubarsí fue el único futbolista de la primera plantilla convocado que no disputó ni un solo minuto en el Trofeu Joan Gamper. Una decisión de Hansi Flick que no debe encender las alarmas ni mucho menos. El central se quedó en el banquillo únicamente para no sobrecargarse pensando en el inminente inicio de la competición oficial.

Cubarsí disputó los 750 minutos de España en los ocho partidos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, Los 90 minutos de los siete encuentros hasta llegar a la gran final, donde estuvo en el campo toda la prórroga. Su salvada en el último segundo del tiempo añadido ante Argentina ha pasado a la historia del fútbol español.

Al del Estanyol le entregaron el premio al mejor joven del torneo. Formó una pareja inexpugnable junto a Ayméric Laporte encajando solo un gol en todo el Mundial frente a Bélgica. Eso conllevó un enorme desgaste y ahora es conveniente que su entrada en el equipo sea progresiva.

Jugó en Basilea

Cubarsí tuvo las mismas vacaciones que el resto de internacionales españoles campeones del mundo, por lo que no jugó los amistosos ante Birmingham ni el triangular frente al Nottingham Forest i el Udinese. Su vuelta fure frente al Basilea cuando dispuso de 19 minutos.

A partir de entonces ha seguido entrenando, pero Hansi Flick no quiso forzar lo más mínimo en el Trofeu Joan Gamper, pese a que el jugador no tiene ninguna molestias relevante. Simplemente, Flick está gestionando la carga de minutos, especialmente de los héroes de New Jersey para que no acusen un exceso de minutaje.

Pau Cubarsí, en la celebración de los campeones del mundo / AFP7 vía Europa Press

Ya se ha visto también con Pedri y Gavi, a los que mantiene entre algodones o, incluso con Dani Olmo, quien pese a mostrar que mantiene una gran forma, le ha graduado mucho su presencia sobre el terreno de juego.

Cubarsí será indiscutible una vez que Flick lo vea preparado y que no corra el riesgo de lesionarse. Estará en la convocatoria para el duelo del domingo en el Martínez Valero, aunque no se espera que todavía sea titular.

Koundé o Christensen

De esta manera, la duda de Hansi Flick estará en quien acompañará a Gerard Martín en el eje central. Eric Garcia será el lateral derecho titular en este inicio de temporada, tal y como explicó el propio futbolista, mientras que Balde se situará en la izquierda. En el medio, el técnico alemán probó con Jules Koundé en el Gamper, pero Andreas Christensen ha arrancado muy bien este verano.

Por tanto, el dilema estará entre Koundé en su posición originaria de central o dar continuidad a Christensen. Hansi Flick deberá decidir si la vuelta del galo al eje de la zaga le convenció para darle continuidad en el estreno liguero.