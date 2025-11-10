FC Barcelona
Tranquilidad con Marc Casadó
El centrocampista notó un pinchazo en el aductor antes de arrancar como titular frente al Celta y dejó su puesto a Dani Olmo
A pocos minutos de que el FC Barcelona arrancase el partido en Balaídos contra el Celta de Vigo, hubo un cambio de última hora en la alineación blaugrana: Marc Casadó cedía su puesto como titular para que le relevase Dani Olmo.
¿El motivo? Un pinchazo en el aductor. El centrocampista decidió no forzar y pidió el cambio apenas cinco minutos antes de que comenzara el partido. Al no notarse en plenitud de condiciones, prefirió evitar riesgos innecesarios.
Este lunes por la mañana, el futbolista se personó en la Ciutat Esportiva Joan Gamper para someterse a las pruebas médicas que han confirmado que se trata de una lesión de muy poca importancia. De hecho, el club blaugrana, ni tan solo emitirá un parte médico sobre Casadó.
Aunque continúa arrastrando molestias, la lesión no reviste gravedad. Aprovechando el parón de selecciones de noviembre, su reaparición con la camiseta del Barça debería producirse en el siguiente partido de lo de Hansi Flick sin problemas. Este está agendado para el sábado 22 de noviembre a las 16:15 horas contra el Athletic Club en la capital catalana. Se le seguirá evaluando durante los próximos días para ver cómo evoluciona la lesión.
