Tranquilidad con Lamine Yamal: no hay lesión

El Estadi Olímpic Lluís Companys aguantó la respiración durante algunos minutos cuando, en medio del éxtasis por la goleada al Borussia Dortmund, Lamine Yamal empezó a hacer gestos al banquillo del Barça.

El extremo, que estaba siendo una tortura para la defensa alemana participando en el asedio constante a la portería de Kobel, redondeó su magnífica actuación con un gol en el minuto 77 tras una contra de libro iniciada por un robo de Lewandowski y una carrera eléctrica de Raphinha, pero solo unos minutos después, algo 'se torció'.

El '19' azulgrana no dejaba de mirar con insistencia al banquillo culé, e incluso se pudo ver como hacia el gesto del cambio. Las alarmas no acabaron de saltar porque, pese a que el Borussia Dortmund estaba intentando reaccionar buscando el gol del honor, el canterano en ningún momento se tiró al suelo o hizo gestos en su manera de trotar mostrando que no podía correr.

No obstante, Hansi Flick hizo caso a la petición del de Rocafonda y, en una ironía del destino, le dio la alterantiva a un Ansu Fati que jugó los últimos minutos del partido en sustitución del jugador que ha amasado todas las esperanzas del barcelonismo que un día estuvieron sobre sus hombros.

Según ha podido confirmar SPORT, el cambio de Lamine no se debió a ningún contratiempo muscular o físico, si no a una simple cuestión de fatiga. El canterano culé lleva muchos minutos acumulados esta temporada, 3.534' con el Barça y 411' con la selección, y el entrenador, con criterio tras el 4-0, le sacó del verde.

De hecho, minutos después y ya en zona mixta, el propio Hansi Flick confirmó la teoría del descanso para el extremo. El alemán, conocido por su método infalible a la hora de repartir cargas y descansos, aseguró a los micrófonos de Movistar+ que el cambio se trataba de un simple gesto con el jugador: "estuvo bien darle descanso", aseguró tras puntualizar que venía de disputar demasiados minutos.