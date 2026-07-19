Tranquilidad en el Barça con Julián Álvarez

El Barça mantiene la calma respecto al futuro de Julián Álvarez. Pese a las contundentes declaraciones realizadas por Miguel Ángel Gil Marín, el club blaugrana interpreta sus palabras como parte de una estrategia para poner en valor a uno de sus principales activos en un momento en el que su continuidad en el Atlético sigue estando en el aire.

Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético / SPORT

Gil Marín aseguró que “el Atlético es el lugar en el mundo para Julián” y que el argentino es “el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid”. También cerró públicamente la puerta a una posible negociación al afirmar que “no aceptaremos 100 millones, ni 150 ni 200 millones”. Un mensaje que la entidad rojiblanca difundió a través de sus canales oficiales justo antes de la final del Mundial que el atacante disputará con Argentina.

En el Barça entienden que el momento elegido tampoco es casual. Julián ha ido de menos a más durante el torneo y ha acabado convirtiéndose en un futbolista importante para Lionel Scaloni. El Atlético ha querido, de esta manera, reforzar su figura, proteger su valor y dejar claro públicamente que no tiene ninguna intención de desprenderse de él. Una postura, en el fondo, habitual en este tipo de operaciones.

De ahí que la dirección deportiva blaugrana considere que está siguiendo los pasos que corresponden para lograr su gran objetivo este verano. Existe un consenso total entre Deco y Hansi Flick a la hora de señalar a Julián Álvarez como la primera opción para reforzar la posición de delantero centro tras la salida de Robert Lewandowski. El técnico entiende que encaja perfectamente en su idea de juego y que puede liderar el ataque del Barça durante las próximas temporadas junto a Lamine Yamal. Por eso la hoja de ruta del Barça no ha variado pese al ataque directo de Gil Marín.

Deco y Hansi Flick, sintonía total en el Barça / SPORT

Joan Laporta, en ese sentido, explicó recientemente que la oferta realizada al Atlético tenía fecha de caducidad. Eso no significa que, llegado el momento, no pueda formularse una nueva propuesta. La entidad, en palabras del presidente, no mantendrá indefinidamente la primera oferta sobre la mesa, aunque siempre existe la posibilidad de mejorar las condiciones siempre que el escenario sea el adecuado para ello.

De hecho, durante el Mundial, Julián ya realizó unas declaraciones públicas en las que expresó su deseo de ser traspasado para “cumplir su sueño”. En el club blaugrana consideran que ese mensaje fue un paso importante en la operación que refuerza la posición del Barça, aunque tampoco puede descartarse que, una vez finalizado el torneo, el delantero vuelva a pronunciarse y dé un paso más para intentar forzar una negociación.

Julián Álvarez, durante el partido contra Suiza en el Mundial / EFE

Repetir que quiere salir ya supondría una presión importante para el Atlético, pero confirmar públicamente que su destino elegido es el Barça sería un auténtico golpe encima de la mesa. Una declaración de ese calibre facilitaría mucho la posición negociadora del club blaugrana y obligaría a la entidad madrileña a replantearse su actual inmovilismo. También, por supuesto, obligaría a la entidad que preside Joan Laporta a realizar un esfuerzo extra.

Determinación sin locuras

Eso sí, el Barça no está dispuesto a cometer ninguna locura. El club es consciente de las dificultades económicas de la operación y de la firmeza mostrada por el Atlético, pero también concede una enorme importancia a la voluntad del futbolista. Este punto es clave y sin él su fichaje sería ya una carpeta cerrada. La dirección deportiva sabe que, si Julián da ese paso, deberá mejorar su propuesta para intentar acercarse a las exigencias del Atlético.

Hasta que llegue ese momento, el Barça esperará. No existe preocupación por el discurso de Gil Marín, sino la sensación de que forma parte de una negociación que todavía tiene muchos capítulos por delante. La clave sigue estando en Julián Álvarez y en la fuerza que pueda ejercer una vez concluya el Mundial.