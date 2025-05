La tranquila reflexión de Szczesny sobre el colegiado Marciniak

Uno de los grandes protagonistas del Inter-Barça fue, sin duda, Marciniak, el colegiado polaco al que el VAR le corrigió en acciones que resultaron determinantes en contra de los intereses de los blaugrana. Marciniak es polaco como Szczesny, que le conoce a la perfección, y el portero realizó una serena refelxión tras su eliminación de la Champions: "Sé que en caso de derrota se habla habitualmente de la actuación del colegiado, pero yo no pienso aferrarme a ello. No hay que poner excusas. Se comentarán cosas pero no vale la pena ir por ese camino", sentenció el portero a Canal + Polonia.

Szczesny analizó el polémico penalti cometido por Cubarsí a Lautaro Martínez y asumió la decisión del VAR: "Estaba cerca y, sinceramente, pensé que no había penalti de ninguna forma, pero aparentemente parece que Pau no tocó el balón por lo que se pitó penalti. Es una acción rápida y se decidió así. No hay nada más que decir".

El portero indicó que se marchaba frustrado porque tenían la Champions a tocar, pero lanzó un mensaje de esperanza sobre este equipo y esta plantilla para el futuro: "Jugamos nuestro fútbol siempre y creo que lo merecimos. Es una pena porque lo tuvimos muy cerca y se escapó. Más que enfadado, estoy orgulloso de estos chicos que son muy jóvenes y están en el inicio de sus carreras. Todos ellos han demostrado que seguro que van a ganar este trofeo varias veces más. Ahora hay pena, pero no se acaba el mundo porque les queda un futuro brillante por delante".

Szczesny también indicó que este KO no debe influir en el próximo partido de Liga ante el Madrid: "Supongo que no hay necesidad de motivar a nadie para el partido más importante de la temporada, el que podría decidir el campeonato español. Creo que este equipo se recuperará mental y físicamente lo suficiente para jugar al más alto nivel el domingo, ganar el Clásico y dejar prácticamente sentenciado el campeonato.