La trampa que prepara el Atlético para Lamine Yamal

El Atlético de Madrid y el Cholo ya tienen definido su principal objetivo táctico y psicológico para el partido de ida de cuartos de final de la UEFA Champions League de este miércoles 8 de abril (21:00 horas) en el Spotify Camp Nou. El técnico argentino buscará forzar la suspensión de Lamine Yamal. El extremo de 18 años acumula cuatro tarjetas en la competición y está a una más de cumplir ciclo y perderse la vuelta del 14 de abril en el Riyadh Air Metropolitano.

Con Raphinha lesionado (baja de mínimo cuatro semanas más por una lesión en el bíceps femoral), el Barça pierde a uno de sus dos grandes generadores de desborde y verticalidad. Por eso, según el análisis de los técnicos colchoneros, neutralizar a Lamine se convierte en una prioridad estratégica. Sin los dos extremos titulares, el ataque azulgrana pierde gran parte de su capacidad para generar superioridades en banda y desequilibrar un Metropolitano que suele ser un fortín en eliminatorias europeas.

Lamine Yamal, durante el encuentro ante el Atlético de Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Cómo se espera que actúe el Cholo

El cuerpo técnico del Atlético, liderado por Diego Pablo Simeone, prepara un marcaje intensivo y escalonado sobre Lamine. Se prevén faltas tácticas tempranas en la banda derecha para cortar sus conducciones y evitar que gane línea de fondo, y marcas dobles frecuentes para obligarle a recibir de espaldas o en posiciones incómodas. Incluso podría recurrir a provocaciones controladas por parte de jugadores con experiencia en este tipo de duelos, buscando que el joven culé entre en el juego y pierda la concentración.

Lamine Yamal y Simeone protestan al árbitro / Valentí Enrich / SPO

Simeone ya ha utilizado estrategias similares en encuentros anteriores, pero esta vez el contexto es más crítico: el Atlético necesita reducir el potencial ofensivo del Barça en la vuelta, donde el factor campo y la presión alta del Metropolitano suelen ser decisivos.

Situación actual de Lamine

La joya culé llegó a los cuartos con cuatro amarillas en Champions (PSG, Brujas, Eintracht Frankfurt y Copenhague). Ya cumplió un ciclo de sanción anterior en la fase de liga ante el Slavia de Praga, por lo que esta sería su segunda acumulación. Hansi Flick ha insistido en que el jugador mantenga la calma y no entre en provocaciones (junto a los demás apercibidos), pero el técnico alemán sabe que el Atlético intentará sacar al Lamine más 'caliente'.

Lamine Yamal vio la última tarjeta amarilla en Champions League frente al Copenhague / Dani Barbeito

Se espera un partido con alta tensión en la banda derecha desde el minuto uno. El Atlético no solo buscará defender bien, sino provocar una baja clave para la vuelta. El Barça, por su parte, intentará proteger a su estrella y compensar la ausencia de Raphinha con un Rashford que tiene una oportunidad única para justificar su posible continuidad en el conjunto azulgrana.

Este miércoles se verá si el plan colchonero funciona o si Lamine, más maduro que nunca, logra esquivar la trampa y mantener al Barça con todo su arsenal ofensivo disponible para la vuelta en Madrid.