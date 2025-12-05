¿Traición de Schlotterbeck al Barça? El central priorizaría ir al Madrid

Nico Schlotterbeck va a ser uno de los nombres del mercado. El talentoso central zurdo del Borussia Dortmund parece decidido a no renovar su contrato y buscar una salida este mismo verano y el Barça se había fijado en él por indicación de Hansi Flick, que ya le hizo debutar como internacional en la selección alemana. Según 'Sky Alemania', Schlotterbeck priorizaría salir de la Bundesliga para probar suerte en la Liga española, pero su elección en estos momentos pasaría por el Real Madrid, club que también está buscando central zurdo ya que David Alaba acaba contrato y no renovará con total seguridad.

La situación de Schlotterbeck ha despertado mucho interés en Alemania ya que se trata de uno de los futbolistas más queridos en el Dortmund y el jugador con mayor proyección en defensa del equipo. El club alemán está haciendo todo lo posible por retenerle y antes de finalizar el año le presentarán una nueva propuesta económica que le convertiría en casi el mejor pagado de la plantilla. Al acabar contrato en el 2027, el Dortmund se vería obligado a venderle este verano si no amplía contrato para recaudar algo de dinero y evitar que salga con la carta de libertad.

La información que llega desde Alemania es que Schlotterbeck habría decidido explorar el interés del Real Madrid como primera elección aunque por ahora solo se han dado contactos preliminares. Y es que el club blanco tiene otras opciones encima de la mesa y está negociando a varias bandas. En el caso de que el Madrid descartara su opción, Schlotterbeck abriría la puerta al Bayern de Munich, aunque sabe que ahí puede tener pocas opciones si finalmente el club bávaro consigue renovar a Upamecano.

El Barça se ha interesado por su situación ya que entienden que es un central que se adapta perfectamente al estilo blaugrana. Es un futbolista muy inteligente tácticamente, con muy buena salida de balón y rápido. A Flick le gusta mucho, aunque el Barça también tiene otras opciones como el central del Sporting, Gonçalo Inácio, que podría salir por un precio similar al de Schlotterbeck.

Lo que queda bastante claro es que Schlotterbeck no va a salir en ningún caso en este mercado de enero. El Liverpool tanteó esta opción, pero el Dortmund no dio ninguna opción para que esta operación se pudiera dar y todo queda aparcado hasta el verano. El Barça está muy pendiente de los movimientos, aunque parece que el futbolista no lo tendría como primera opción en estos momentos. Puede pasar de todo.