La trágica muerte del último ídolo del Real Oviedo en Primera división

El verano del año 2000 empezó con una noticia que convulsionó al fútbol español: uno de los mejores futbolistas de la Liga, ex jugador del Real Madrid y estrella indiscutible del Real Oviedo, había fallecido durante sus vacaciones en Tailandia, tras precipitarse en una catarata.

Fue una de esas noticias imposibles de digerir; por inesperadas y trágicas. Peter Dubovsky, el mejor futbolista de la historia de Eslovaquia, que había llegado al Real Madrid en 1993 y triunfado en el Oviedo, fallecía al otro lado del mundo mientras disfrutaba de las vacaciones de verano con su familia. Tenía solo 28 años.

Su nombre había empezado a sonar mucho antes, cuando despuntó en la cantera del Slovan de Bratislava a finales de los ochenta.

En aquel momento no era fácil pescar talento en el fútbol eslovaco, pero el Real Madrid lo firmó en el verano de 1993 a cambio de una cifra considerable, lo que hoy serían 4,3 millones de euros. Dubovsky tenía 21 años.

Interior o media punta, zurdo y elegante; llegador desde segunda línea y sobre todo, excelente a la hora de asistir a sus compañeros, Dubovsky llegó a un Real Madrid en transición. Empezó la temporada con Benito Floro como entrenador y la acabó con Vicente del Bosque en el banquillo. Malos tiempos para la estabilidad.

El club homenajeó a Dubovsky en el 25º aniversario de su muerte / -

La llegada de Raúl y el fichaje por el Oviedo

En 1994, el banquillo del Real Madrid fue mucho más estable, con Jorge Valdano en su primer y exitoso curso como técnico blanco. Sin embargo, fue otro nombre, el de un adolescente llamado Raúl, quien cerraría el paso de la titularidad a Dubovsky.

El eslovaco fue el gran perjudicado de la irrupción de Raúl en el primer equipo del Madrid y consciente de que el muchacho le había cerrado el paso, cambió de aires.

Dubosvky firmó en 1995 por un Oviedo que entonces estaba plenamente consolidado en Primera. No era fácil ganar en el viejo Tartiere, por cuyo banquillo desfilaron entonces nombres de primer nivel, entrenadores de la talla de Ivan Brzic, Oscar Washington Tabarez, Juanma Lillo o Radomir Antic, el último entrenador que tendría Dubovsky.

En la plantilla destacaban nombres como Onopko, Paulo Bento, Abel Xavier, Dely Valdés, Pompei, el portero Esteban o el incombustible capitán, Berto, llamado cariñosamente ‘motorín’ por sus incansables prestaciones físicas.

El ‘10’ del Tartiere

Dubovsky, que había empezado con el dorsal ‘16’ para luego lucir el ‘10’, se elevó desde el primer día por encima de sus compañeros: fue sin duda el mejor futbolista de aquel Oviedo finisecular que acabaría descendiendo a Segunda en el curso 2000-01, precisamente el posterior a la muerte del eslovaco. En sus 120 partidos como oviedista, el eslovaco firmó 17 goles.

Dubovsky murió en la cima de su carrera: tras pasar unos días en su país, donde se disputaba el Europeo sub-21 (de hecho, asistió a varios partidos), voló a Singapur junto a su pareja, su hermano y la pareja de este.

Raúl y Dubovsky fueron compañeros en el Real Madrid / -

Tras Singapur, la siguiente escala fue la isla de Koh Samui, en Tailandia.

“No hacía muy buen día, así que decidimos hacer turismo, en lugar de ir a la playa, y fuimos a ver unas cataratas”, explicó tiempo después su pareja, Aurelia Caraba. Mientras sus acompañantes descansaban, Dubovsky subió unos metros para hacer una foto al paisaje. Resbaló y cayó desde 20 metros.

Un rescate imposible

Curiosamente, no perdió la conciencia, como recuerda su pareja. “Nos hablaba: le dolía la zona de la pelvis y le sangraba la cabeza, pero nunca sospechamos que el golpe en la cabeza le provocase una hemorragia interna que acabó con su vida horas después”.

Desesperada, su novia intentó por todos los medios que el helicóptero de rescate acudiese cuanto antes. “Incluso dije que era un futbolista famoso, que se dieran prisa… luego me arrepentí, porque hubo algunos que empezaron a sacarle fotos”. El helicóptero llegó, pero demasiado tarde. La zona no era de fácil acceso.

Paseo en memoria de Dubovsky, a pocos metros del Tartiere / Real Oviedo

"Nos llevaron a un hospital y luego a otro: uno militar, otro privado… fue todo muy complicado, con unos trámites que se hicieron eternos", recuerda su pareja.

Los médicos que le atendieron en el hospital dijeron que no pudieron operarlo por el fuerte hematoma que sufría en la cabeza. Tras unas horas de angustiosa espera para su familia, solo pudieron certificar su muerte.

Aseguraron también que el tiempo que se tardó en rescatarlo, más de cuatro horas, fue clave para que no se pudiera hacer nada por su vida.

Fue el 23 de junio de 2000. Ese verano, que estuvo cargado de noticias futbolísticas (elecciones en el Barça y en el Madrid, fichaje de Figo, Eurocopa, etc) empezó de la peor manera posible.

Anillo de compromiso

Su pareja descubrió días después, ya de regreso en España, que Dubovsky había comprado un anillo para pedirle matrimonio.

Aunque el tiempo ha diluido su recuerdo entre el gran público, los oviedistas mantienen viva su memoria: curiosamente, el Real Oviedo ascendió a Primera justo cuando se cumplía el 25º aniversario de la muerte de su último gran ídolo en la máxima categoría.

Homenajes

Unas semanas antes, el ayuntamiento de la ciudad había inaugurado, junto al estadio, el paseo Peter Dubovsky. El club, por su parte, organizó un partido de homenaje con algunos de los futbolistas que habían compartido equipo con el eslovaco.

También se publicó un documental, obra de Real Oviedo Culture Fans, titulado ‘De Peter a Dubovsky, retrato del ídolo discreto’: el documental recoge numerosos testimonios de compañeros, amigos y familiares y rescata el enorme legado que el futbolista dejó en Oviedo.