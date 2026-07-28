La tradición que Flick ha hecho suya: cinco años de irrupciones de La Masia en las pretemporadas del Barça

Las últimas pretemporadas han sido muy prolíficas en el FC Barcelona. Los problemas económicos del club y la confianza de Hansi Flick en La Masia han formado un cóctel que se ha traducido en la consolidación de muchos canteranos en el primer equipo, algo que no solo ha resurgido deportivamente al conjunto blaugrana, sino también a nivel social y, como consecuencia de todo ello (aunque esa no sea en ningún caso la prioridad), financiero.

En el primer verano del entrenador alemán en el banquillo blaugrana, los nombres propios fueron Marc Bernal y Marc Casadó. Era 2024, hacía un año que Sergio Busquets se había ido y el equipo necesitaba imperiosamente un relevo generacional en el pivote, pues Oriol Romeu no rindió como se esperaba y los problemas con las lesiones de Frenkie de Jong ya estaban empezando. La dirección deportiva, en el ejercicio de sus funciones, exploró el mercado en busca de perfiles contrastados, pero los impedimentos para efectuar una elevada inversión llevaron a Flick a mirar a casa.

Y ahí encontró a un jovencísimo Bernal preparado para dar el salto abruptamente y un Casadó que, después de años de esfuerzo, sacrificio y persistencia, por fin tuvo la oportunidad de ganarse un sitio en el primer equipo. No la desaprovechó y, de hecho, fue muy importante en el inicio de la temporada 2024/25 tras el varapalo para su 'tocayo', que en la tercera jornada de Liga sufrió una grave lesión de rodilla.

Fermín y Bernal no paran de crecer / Valentí Enrich

Dro, de la irrupción al desengaño

En 2025, con un Barça en una situación mucho más agradable tras ganar la Liga y maravillar en el primer curso de Flick (y sin disputar el Mundial de Clubes, por lo que todos los futbolistas pudieron empezar la pretemporada desde el primer día), parecía que las oportunidades serían mucho más caras para los canteranos. Y más con una gira por Japón y Corea del Sur en la que hubo muchos problemas logísticos y otros inconvenientes para preparar en buenas condiciones la campaña.

X

Dro, sin embargo, despedazó todas las expectativas, incluso las más optimistas, y demostró que tenía nivel para jugar en la élite. Encandiló rápidamente a Hansi, aunque no gestionó bien la falta de regularidad cuando empezó la temporada oficial y puso rumbo hacia el PSG en el mercado de fichajes de invierno. El míster teutón reconoció que le dolió mucho la decisión del joven centrocampista, que no dejó una cantidad importante de dinero (algo más de ocho millones de euros) y, en el Parque de los Príncipes también tuvo un protagonismo residual (685 minutos en media temporada).

Una tradición que empezó en 2021

No solo puede y debe atribuirse a Flick el ascenso de perlas de la Masia al primer equipo del Barça aprovechando las pretemporadas. El primer miembro de la plantilla actual que no dejó pasar la oportunidad de convencer al entrenador, en este caso a Ronald Koeman, fue Gavi. El de Los Palacios y Villafranca se ganó el crédito del héroe de Wembley hasta el punto de llegar a disputar 3.090 minutos el curso 2021/22, el de su debut.

FC Barcelona - Cádiz | Las ocasiones de Lamine Yamal / LALIGA

En 2022 fue el turno de Alejandro Balde, que ya había debutado con Koeman el año anterior (207') pero en la pretemporada, ya con Xavi Hernández en el banquillo, le 'birló' la titularidad a Jordi Alba en el lateral izquierdo para acabar con 3.110 minutos. Fermín López (0’ a 1.901') y Lamine Yamal (7’ a 2.957’) se apuntaron a la fiesta en 2023, también gracias a la confianza del egarense. Pau Cubarsí, que irrumpió durante la temporada 2023/24, es el único canterano del 'roster' actual blaugrana que no se afianzó en una gira, sino que fue capaz de conseguirlo con la competición oficial en marcha.

¿Quién será el siguiente?

Hay una particularidad entre todos estos veranos que hemos analizado: ninguno de ellos se vio condicionado por el Mundial como el actual. Además, la amplia representación del Barça en la selección española campeona provocará que la mayoría de internacionales no regresen a la actividad hasta mediados de agosto, hecho que dará más espacio a las jóvenes promesas.

Flick se ha llevado a 17 futbolistas de la Masia a St. George's Park: Iker Rodríguez, Yaako, Álvaro Cortés, Xavi Espart, Jofre Torrents, Jordi Pesquer, Tommy Marqués, Brian Fariñas, Ibrahim Diarra, Orian Goren, Guille Fernández, Ebrima Tunkara, Hamza Abdelkarim, Òscar Gistau, Álex González, Shane Kluivert y Toni Fernández. Veremos si alguno de ellos se lleva el gato al agua y alarga el bendito hábito.