"El trabajo de verano se nota"

El Barça voló de regreso a Catalunya con la satisfacción del deber cumplido: dos de los pesos pesados del vestuario, Pedri y Araujo, valoraron el triunfo en Son Moix como resultado directo de una pretemporada completa y muy trabajada. “En mi caso, hacía años que no podía trabajar a tope en una pretemporada, entre unos compromisos y otros, y ahora he notado poder empezar con el físico a tope”, destacó el canario.

Araujo apuntó en la misma línea. “Personalmente estoy muy contento por la buena pretemporada que he podido hacer; lo necesitaba a nivel físico para coger confianza".

El uruguayo celebró haber dejado la portería a cero en el estreno de Joan Garcia -“es algo que siempre hablamos en el vestuario y que sabemos que tenemos que mejorar con respecto al año pasado, aunque por nuestra forma de jugar siempre estamos expuestos”- y subrayó que desde el arranque del partido “el Barça dejó claro que quería ir a por la victoria”.

De la polémica en el gol de Ferran, Araujo recordó que “el árbitro no pitó, pero los jugadores del Mallorca se quedaron parados”.

La inquietud de Joan Garcia

Debutó en partido oficial Joan Garcia, tras la incertidumbre sobre su inscripción. “Estaba tranquilo. Me hubiera gustado hacerlo antes pero me transmitían mucha calma en el club”, valoró el portero.

Sobre el partido, Garcia comentó que “no es normal que en la primera parte un equipo se quede con dos menos, pero supimos jugar el partido, aunque hubiera gustado marcar el 0-3 antes”.

De las polémicas arbitrales, el nuevo meta azulgrana comentó que “la expulsión de Muriqi es clara, me da en la cara. Lo ha dicho el VAR”. Del segundo gol azulgrana, admitió que fue “un poco extraño, el árbitro decide pitar y nosotros debemos seguir hasta que no pite. Nosotros tenemos que jugar, si se ha decidido que debía ser gol, pues nada que objetar”.