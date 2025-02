El trabajo 'oscuro' de Deco: 65 millones por siete melones por abrir

Mercado de fichajes 'discreto' del FC Barcelona. Han sonado varios nombres, sobre todo el de Marcus Rashford, pero finalmente no hay entradas. Flick ha repetido por activa y por pasiva que está satisfecho con las piezas que tiene en plantilla. SPORT ya informó en su momento del interés por el delantero inglés. Pero que tampoco se haría ninguna barbaridad por él. Se veía como una oportunidad de mercado, pero se tenían que dar una serie de condicionantes nada fáciles que no se han terminado dando. Hace unos días que la llama del ex del United (ya en el Aston Villa de Emery como cedido) se apagó en las oficinas de la Joan Gamper.

Ya oficialmente alcanzado el 1:1 tras la venta de un porcentaje de los asientos VIP del nuevo Spotify Camp Nou, en el Barça las aguas bajan muy tranquilas. Sobre todo porque a nivel deportivo la cosa funciona con Flick y el equipo está rindiendo. Siempre ha sido esa la clave para que todo lo demás se 'temple'.

Nico González, último 'capricho' de Guardiola / X

Sí ha habido alguna sorpresa al límite del cierre. En este caso de entrada de capital inesperado. La venta de Nico al Manchester City deja el 20% de la plusvalía de lo que pagan los 'citizens' al Porto más tres millones abonados con anterioridad por el otro 20% que pertenecía al Barça. Eso significa una cifra de 13,3 millones de euros. Una suma importante que hay que añadir a los más de ocho que ya pagó la entidad lusa a la barcelonista el verano de 2023.

COLCHÓN DE SEGURIDAD

No es fruto de la casualidad, sino de una estrategia por parte de la secretaría técnica desde hace ya un par de años. En todas las salidas de futbolistas de La Masia se han incluido porcentajes de futuros traspasos. Hay muchísimo talento en la mejor escuela de fútbol del planeta y todo el mundo es consciente de que muchos no pueden alcanzar la excelencia de asentarse en el primer equipo azulgrana.

MÁS DE 60 MILLONES

A partir de ahí, el Barça saca rendimiento económico de la semilla plantada tantos años atrás y el trabajo en el fútbol formativo para formar a estos deportistas. De esta forma, en el último año y medio el club ha ingresado casi 65 millones de euros por jugadores que, en su mayoría, ni siquiera habían llegado a debutar con la primera plantilla. O que habían disputado muy pocos minutos.

Faye, en una imagen con el Rennes / EFE

Por Nico el montante asciende a 21,8 millones entre este 20% de la venta al City, los 3 millones extra y los ocho mencionados anteriormente. Sumemos los 10 por Mika Faye, traspasado el pasado verano al Rennes. Otros 10 por la venta de Julián Araujo al Bournemouth, nueve por Chadi Riad al Crystal Palace, seis por Marc Guiu al Chelsea, cinco por Unai al Al-Ittihad de Arabia Saudí y tres de la Sampdoria por Estanis Pedrola (que pueden incrementarse si el Bolonia ejerce la opción de compra al término de la actual cesión).

ESTRATEGIA DE DECO Y LA SECRETARÍA TÉCNICA

Una línea de trabajo por parte de Deco y la secretaría técnica, un 'win-win'. Ventas, traspasos y cesiones en las que siempre (o casi siempre) se incluyen porcentajes de futuras ventas para tener controladas a estas perlas forjadas en casa por si acaban explotando. No cuando hay cláusulas de por medio, como en el caso de Marc Guiu. Tampoco se ha incluido por Unai, como comentamos en SPORT.

Y hay otros jugadores por los que se han guardado porcentajes de futuras ventas y recompras. Como Mika Mármol. El talento de La Masia está muy demandado y el Barça está sabiendo cuidar y curarse en salud.