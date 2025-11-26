Trabajo multa a una empresa de la obras del Camp Nou por tener 79 trabajadores turcos sin papeles

La Inspección de Trabajo dependiente de la Generalitat de Catalunya ha podido acreditar que 79 trabajadores venidos desde Turquía han estado meses empleados sin los permisos en regla en las obras del Camp Nou. La autoridad laboral ha impuesto una sanción muy grave a la empresa Extreme Works, una de las subcontratas que operan en el estadio blaugrana, y esta tendrá que abonar en concepto de multa un total de 1,09 millones de euros, según ha podido saber El Periódico de fuentes conocedoras del caso.

Extreme Works, a preguntas de El Periódico, reconoce haber recibido la notificación de la sanción y declina realizar declaraciones al respecto: "La estamos analizando con nuestro equipo jurídico".

La Generalitat concluye así la investigación iniciada el pasado 25 de septiembre a instancias del sindicato CCOO y penaliza a esta subcontrata, cuya respuesta ante las quejas de los trabajadores fue despedirlos en masa y, al que aceptó, mandarlo de vuelta a Turquía. La práctica totalidad de los empleados traídos desde otros países por este grupo empresarial -que opera en el Camp Nou a través de, al menos, tres sociedades- han estado trabajando meses sin autorización. No es la primera empresa que opera en las obras del Camp Nou que es sancionada por Inspección de Trabajo por traer a trabajadores de otros países sin contrato o los permisos en orden.

La resolución de Inspección desmiente la versión sostenida hasta hace poco por Extreme Works, que reducía a "unos pocos" los trabajadores que podían estar operando con la documentación caducada o directamente sin la misma. Y suma un nuevo expediente a la lista de irregularidades que la autoridad laboral ha ido detectando entre la red de subcontratas desde que se iniciaron los trabajos de remodelación del estadio. En total ya han trascendido tres millones de euros en sanciones y requerimientos, derivados de más de 200 expedientes sancionadores.

"Nos engañaron"

El conflicto laboral en Extreme Works estalla hace unas semanas, cuando diversos trabajadores quieren volver a Turquía para visitar a sus seres queridos y se dan cuenta que han estado operando desde que llegaron sin permiso de trabajo en regla. Una empresa puede trasladar a empleados desde el extranjero para prestar servicios en otro país, pero para ello debe tenerlos contratados previamente y no hacerlo 'ex profeso' para cubrir esa obra, además de comunicar el traslado a la autoridad laboral y cumplir con otra serie de garantías.

Extreme Works no cumplió con dichas garantías en el caso de 79 empleados, tal como ha podido acreditar Treball; acuciado el administrador de la sociedad por la promesa de dinero que le hacía Limak, la constructora a la que el FC Barcelona le ha encargado la obra. En el barrio de Les Corts necesitaban personal de forma inmediata para ir terminando una obra civil que no ha parado de acumular retrasos y desde Extreme Works han proveído de manera irregular de soldadores, electricistas, técnicos de prevención y otros perfiles cualificados.

"Nos engañaron, cuando nos trajeron aquí nos dijeron que todo estaba arreglado, que todo sería legal y no fue así. Si los sabemos, no venimos", explica uno de los trabajadores a este medio. Los primeros operarios llevan al menos 11 meses trabajando en el Camp Nou sin la autorización. Algunos de ellos tenían permiso de residencia en Europa, emitido por algún país de Europa del Este, como Hungría o Lituania, según la documentación aportada por empleados.

Cuando, hace semanas, recurrieron a CCOO para tratar de regularizar su situación, la empresa comenzó a despedirlos. Los ceses tuvieron lugar en tres tandas, las dos últimas activadas tras las primeras protestas organizadas por el sindicato a las puertas del estadio. El argumento oficial que sostiene la empresa es que los ceses se produjeron porque su actividad en la obra había finalizado. Desde el sindicato están presentando esta semana las demandas por despido.

Una semana antes de las protestas, un representante de Extreme Works recurrió a una notaria del centro de Barcelona para que varios trabajadores, sin permiso de trabajo, le firmaran unos poderes notariales y mediante los mismos tratara de regularizar su situación y fintar la actividad inspectora.

Los trabajadores quedan en un limbo

Parte de esos 79 empleados que han estado operando de manera irregular ya han regresado a Turquía, otros permanecen en Barcelona y aledaños, a expensas de poder resolver su situación administrativa. Hasta ahora todos ellos han estado viviendo en pisos arrendados por la compañía u hoteles ubicados en Calella, donde también han estado alojados centenares de otros trabajadores desde que comenzó la obra. Trabajadores como los de la subcontrata Eurobau, de origen rumano y con sociedades en Hungría, entre otros, que también trajo y mantuvo a trabajadores sin dar de alta y acabó expulsando cuando se quejaron.

En el caso de los trabajadores de Extreme Works que vivían en pisos en Barcelona o aledaños, la compañía les ha estado pagando el alquiler, si bien ahora la dirección señala a este medio que "empezarán a vaciar los apartamentos" y "esta semana notificaremos a los propietarios de aquellos pisos ocupados por trabajadores que han rechazado regresar" a Turquía.

La esperanza de los trabajadores que se han quedado en Barcelona es regularizar su situación y poder obtener un permiso para seguir trabajando aquí, pero en otras obras. Son trabajadores cualificados y confían en poder obtener la documentación necesaria, alegando arraigo por los más de seis meses que llevan trabajando en España. La resolución de los expedientes de estos trabajadores, así como futuras responsabilidades adicionales para Extreme, depende ahora de la Policía Nacional y Delegación de Gobierno, competentes en materia de extranjería.