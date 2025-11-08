Trabajo intensivo de Flick y el staff con Rashford

Tanto Marcus Rashford como Hansi Flick tenían claro en el momento de la firma de su contrato con el Barça cuál iba a ser su rol. Con un tridente ofensivo intocable, el británico aterrizaba en la Ciudad Condal con un rol de agitador. De revulsivo. Era plenamente consciente el jugador, que buscaba un cambio radical en su carrera para recuperar las sensaciones perdidas. Un futbolista que explotó joven, quizás demasiado, y cuya trayectoria quedó estancada también demasiado pronto.

Pero el contexto y el destino son caprichosos. El técnico vio cómo Lewandowski, Ferran y Raphinha caían en el inicio de curso y los plazos con Marcus tenían que acortarse. Si lo ideal era una adaptación paulatina tanto al ecosistema del Barça como al modelo de juego, se vio obligado el germano a apostar por él. Y transcurridos menos de tres meses desde que arrancó la campaña oficial el balance del futbolista cedido por el United es 'imponente': 12 partidos de titular de un total de 15.

UN GOL O ASISTENCIA CADA 80'

'Rash' acumula 1.046 minutos ya y su incidencia en ataque está siendo bastante alta: seis goles y siete asistencias. O lo que es lo mismo, un gol o asistencia cada 80 minutos. Nada mal para un jugador que llegó como 'Plan C' al club y al que se suponía un proceso de adaptación costoso y lento.

En ese sentido, el feedback es muy positivo. Pero sí que la baja de Raphinha está dejando un hueco en el aspecto defensivo. El brasileño, determinante en la presión para que el estilo Flick carburara el curso pasado, añade un plus de trabajo y sacrificio defensivo que el cuadro azulgrana está echando mucho de menos.

Marcus Rashford, en su primer entrenamiento en el Spotify Camp Nou / Dani Barbeito

Con Lamine algo más liberado por el otro costado, en el balance defensivo del equipo barcelonista el papel del de Porto Alegre es esencial ayudando atrás. También para liberar y dejar el carril a Balde, con vocación más ofensiva, más de extremo que Koundé.

PROCESO DE ADAPTACIÓN

Es normal que a Marcus le esté costando cambiar el chip y asimilar ese sacrificio que tiene que hacer el extremo izquierdo del Barça con la apuesta actual. Implica ser muy ordenado en la presión y tener una concentración máxima. Flick necesita que sus hombres sean muy armónicos a la hora de cuándo saltar. Que sea compacto. Y es vital que en el repliegue también se cumpla a rajatabla.

Hansi Flick, en el Spotify Camp Nou / Dani Barbeito

Es quizás lo que más le está costando al inglés, ese sentido colectivo. Y en eso está trabajando el staff de Flick. Sin alarmismo porque está dentro de esa fase inicial de adaptación Rashford y está jugando mucho más de lo planificado. Entonces se han tenido que acelerar los plazos. Flick se propuso sumar al atacante a su causa. Y en cierto modo lo está logrando. Ahora se insiste en inculcar esos cimientos defensivos, esos automatismos que debe tener implícitos.

A LAS PUERTAS DEL REGRESO DE RAPHINHA

Raphinha volverá tras el parón. Y la idea es que vaya recuperando el rol de titularísimo y líder. Rashford volvería a un rol de agitador. Y ahí seguramente no se le reclamará tanto sacrificio a la hora de defender. Pero debe estar listo para cualquier circunstancia.