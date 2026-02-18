FC Barcelona
Tour blaugrana del presidente de Nike
El máximo responsable de Nike ha visitado las instalaciones del Barça en una recepción institucional
El FC Barcelona ha recibido a Elliot Hill, presidente y consejero delegado de Nike, y su equipo ejecutivo en una visita institucional a las instalaciones de entrenamiento del Club. La delegación de Nike asistió a una sesión de entrenamiento del primer equipo femenino. Todos ellos conversaron con el entrenador Pere Romeu y jugadoras como Alexia Putellas y Patri Guijarro.
El señor Hill y sus acompañantes también han compartido un rato con Gavi, siguiendo parte de su entrenamiento de recuperación, y han visitado la Masia para conocer de primera mano el modelo de formación del Club junto a Andrei Xepkin.
La jornada ha continuado con un almuerzo institucional encabezado por el presidente interino Rafael Yuste, el vicepresidente Josep Cubells así como la jefa de la Oficina de la Presidencia Manana Giorgadze y otros ejecutivos entre los que se encontraba el director general Manel del Río.
La delegación de Nike también ha visitado el Spotify Camp Nou, donde han recorrido el nuevo estadio y han conocido el estado de avance de las obras en curso.
