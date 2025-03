Totti encuentra un pero a Lamine

Francesco Totti, símbolo de la Roma y uno de los grandes del fútbol europeo hace unos años, ha hablado de la actualidad futbolística, especialmente de la del equipo de su vida, en el pod cast 'Viva el fútbol' junto a Antonio Cassano y Nicola Ventola y ha sorprendido encontrando un pero a Lamine Yamal, la gran estrella del Barça que ya es uno de los mejores atacantes del planeta.

"Todavía marca pocos goles. Es muy fuerte, voló en la Eurocopa... Parecía que volaba, luego bajó un poco, está muy bien, pero aún así marca pocos goles", dijo el delantero italiano, que sí alabó a Carlo Ancelotti, actual entrenador del Real Madrid: "Ancelotti es el mejor del mundo, si hablas con los jugadores todos lo quieren. Mourinho es el número uno, lo ha ganado todo, pero ¿de qué estamos hablando? Si yo fuera director técnico de la Roma llamaría a Ancelotti, Gasperini no me vuelve loco. Claro que si llamo a un entrenador es una cosa, si lo llama otro... Como siempre he dicho, para ganar se necesitan grandes entrenadores y grandes jugadores".

Totti explicó también que no necesitó en su carrera ganar el Balón de Oro para sentirse valorado, pues su dilatada carrera en la Roma lo fue todo para él. "No necesito el Balón de Oro, lo gané todo con la Roma. No me arrepiento de nada, ahora nos reímos y bromeamos, pero la verdad es que no me arrepiento de nada... Para mí permanecer en un equipo durante 25 años fue una gran victoria", dijo antes de acabar elogiando a Paulo Dybala: "Está entre los más fuertes del mundo en términos de talento. En comparación con nuestros tiempos, quizás haya menos talento, pero es muy fuerte... En este momento es el mejor de Italia, tiene un ritmo diferente al de hace dos meses. Paulo no lucha ahora, antes paraba, los golpes, los calambres, ahora es una máquina, ahora toca el balón en el último minuto y tiene pierna".