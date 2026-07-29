El Tottenham prepara 65 millones por Koundé

El futuro de Jules Koundé no está para nada decidido. El FC Barcelona ha puesto al lateral francés en el mercado, aunque no lo dejará salir por un precio inferior a los 60 millones de euros. En las últimas semanas, Bayern, Chelsea o Liverpool han llamado a su puerta, pero el club que más se ha interesado es el Tottenham, que prepara una oferta de 65 'kilos', según 'Caughtoffside'.

El conjunto londinense necesita reforzar su defensa ante las inminentes salidas del Cuti Romero, al que se relaciona con el Barça, y Djed Spence. La directiva de los Spurs valora positivamente a Koundé, pues es un defensa versátil, capaz de actuar de central o lateral. Por eso, estudian realizar una primera oferta de 65 millones de euros los próximos días.

Jules Koundé, en el Mundial con Francia / Europa Press

El Tottenham no ha sido el único equipo que ha preguntado por la situación del jugador de 27 años, que recaló en el FC Barcelona procedente del Sevilla por 55 'kilos' en 2022. El Bayern de Múnich se ha interesado en el francés. Sin embargo, el conjunto germano, como mucho, podría llegar a pagar 40 millones de euros, una cifra que en la parroquia azulgrana consideran insuficiente. Por su parte, Liverpool y Chelsea, que ya siguió a Koundé cuando era jugador del Sevilla, también andan detrás, aunque no han realizado una oferta en firme.

El Barça escuchará ofertas por el polivalente defensa, después de que su precio se incrementara tras su buena actuación en el Mundial con la selección francesa. El equipo catalán considera que tiene bien cubierta esa demarcación, en la que pueden actuar Eric Garcia y Xavi Espart, además de Joao Cancelo, cuyo futuro pasa por Barcelona. Además, la marcha de Koundé permitiría reforzar otras posiciones, como el eje de la zaga o la delantera.

El conjunto azulgrana, eso sí, no regalará a uno de los hombres importantes para Hansi Flick por una cantidad inferior a la de su valor, 60 millones de euros. La oferta del Tottenham, de 65 'kilos', se adaptaría a las exigencias del Barça, pero la última palabra la tendrá el jugador, que se siente muy cómodo en Barcelona y renovó el verano pasado hasta 2030.