El Tottenham no piensa vender a Van de Ven, central seguido por el Barça

Aunque fichar un central ha dejado de ser una prioridad para el Barça tras el acuerdo para renovar a Andreas Christensen que permite centrar todos los esfuerzos en la llegada de un delantero centro, la dirección deportiva azulgrana sigue monitorizando a defensas que puedan ser interesantes en caso de que se produzca una salida durante este verano.

En este sentido, el rotativo neerlandés 'Telegraaf' apuntaba hace unos días a un interés del Barça, y también del Liverpool, por Micky Van de Ven, central del Tottenham que está disputando el Mundial con la selección de Países Bajos. Potente defensa de 193 centímetros de altura, tiene 25 años y contrato con el Tottenham hasta el 30 de junio del año 2029 y ha rechazado la oferta de renovación que le han hecho en el club londinense. La mala campaña del Tottenham, que se salvó del descenso a última hora, es lo que habría hecho a Van de Ven tomarse un período de reflexión sobre su futuro.

A estos rumores, sin embargo, ha respondido el Tottenham. Y, según apuntan desde Inglaterra, en el club londinense cierran la puerta a una salida de Van de Ven este verano, pues su entrenador, el italiano Roberto De Zerbi, considera al central neerlandés uno de los puntales de su proyecto para el próximo curso, en el que espera volver a luchar con los grandes de la Premier por mayores cotas.

Van de Ven, que también puede actuar de lateral izquierdo, como hizo ante Japón en el debut mundialista de la 'Oranje', llegó al Tottenham en el verano del año 2023 por 40 millones de euros desde el Wolfsburgo y es un futbolista interesante por su polivalencia, velocidad, buen manejo del balón y facilidad para pisar el área rival. Aunque con mucha menos experiencia, su seguimiento es similar al realizado por el Barça sobre Jorge Salinas, defensa del Racing de 19 años que tiene un acuerdo con el club azulgrana y que puede convertirse en jugador del FC Barcelona en los próximos días.