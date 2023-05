El Tottenham pide precio al Barça por Kessié

El club blaugrana ve muy difícil la vía italiana para traspasarle porque no hay dinero El Barça prioriza una salida con venta directa de más de 25 millones

Franck Kessié es uno de los jugadores elegidos para abandonar el Barça a partir del 30 de junio. La decisión está tomada y se le comunicará al futbolista una vez se gane la Liga. El centrocampista ha dado un rendimiento aceptable y en el club están contentos con él, pero la necesidad aprieta. El objetivo del club es cerrar una venta directa y el Tottenham ha pedido precio en los últimos días.

Kessié ya pudo salir en el mercado de enero, pero el club no quiso negociar su marcha ante la imposibilidad de poder inscribir a un sustituto. Acabada la temporada, el club sí le dará salida de forma prioritaria con la intención de ingresar dinero. El centrocampista no es titular y con los fichajes deseados no tendría minutos por lo que se le pondrá en el mercado al ser un jugador que llama la atención.

El Barça ha recibido, sobre todo, el interés del Inter de Milán en ficharle. El jugador no ve con malos ojos la opción tanto de Inter o Milan, pero en el club blaugrana empiezan a descartar esa vía porque en Italia no hay dinero y los intercambios no acaban de convencer. El club necesita cash antes del 30 de junio y en la Premier hay equipos interesados y que sí podrían pagar una buena cantidad.

El Tottenham ya se interesó por Kessié en enero, pero se frenó la operación. Ahora han pedido precio y el Barça podría abrirle la puerta por más de 25 millones de euros, que serían beneficio neto al haber llegado con la carta de libertad. Es evidente que la vountad del jugador contará y elegirá destino según sus intereses ya que tiene la sartén por el mango. El Inter le atrae, pero hoy por hoy el acuerdo está muy lejano.