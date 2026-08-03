El Tottenham también se mueve por Ferran Torres

Ferran Torres se está convirtiendo en uno de los jugadores de moda en el mercado. Muchos clubs necesitan delantero y la situación contractual del blaugrana, al que le queda un año de contrato y todavía no ha iniciado conversaciones para renovar, le colocan como pieza apetecible en Europa. El PSG es el equipo que más está insistiendo en su fichaje, pero hay más. El Tottenham habría preguntado por su situación al entorno del jugador por si hubiera posibilidad de regresar a Inglaterra. Según 'teamtalk', el futbolista del Barça es una de las grandes alternativas del Tottenham una vez ha fracasado en su intento de fichar a Junior Kroupi (Bournemouh) y a las excesivas demandas de Osimhen para salir del Galatasaray.

El delantero blaugrana, que ha realizado un Mundial encomiable, debe decidir si quiere seguir en el Barça o acepta avanzar en las negociaciones con los clubs que han llamado a su puerta. Ferran siempre había querido seguir en el Camp Nou, pero también entiende que el club no le ha valorao lo suficiente y ahora tiene la sartén por el mango en un verano muy complicado en el mercado blaugrana por sus opciones para firmar a un '9'. El Barça está centrado en el tema Julián Álvarez, pero ya le ha hecho llegar a Ferran su predisposición para renovarle a partir del mes de septiembre para esquivar el límite salarial.

La opción que estaría ganando enteros para Ferran es la del PSG, club que está realizando una ofensiva importante para conseguir su contratación. Luis Enrique ha intervenido de forma directa en las conversaciones para intentar convencerle y ahora es el turno para el futbolista. En cuestión de una semana -debe incorporars el 10 de agosto a la pretemporada blaugrana- Ferran deberá decidirse y comunicar su futuro al Barça. Y a partir de ahí podrían iniciarse negociaciones para una venta.

El Barça quiere retener a Ferran por su importancia dentro y fuera del campo, pero su oferta de renovación será mesurada. No se moverán ni un ápice del guión y no habrá subida salarial para un delantero que Flick no considera, por ahora, como titular. Todos los escenarios están abiertos, aunque si el jugador llegara a un acuerdo con algún club, el Barça estaría prácticamente obligado a vender. Y la tasación clara del club es de un mínimo de 55 millones de euros, cifra que se pagó en su momento al Manchester City para ficharle.