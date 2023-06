El Tottenham devuelve a Lenglet al Barça

La negociación entre el club blaugrana y los 'Spurs' no ha llegado a buen puerto El francés estará a las órdenes de Xavi el 10 de julio si la dirección deportiva no le encuentra destino

El Tottenham ha descartado finalmente hacerse con la propiedad de Clément Lenglet. El club londinense parecía muy interesado en quedarse con el central francés después del rendimiento que el futbolista ha ofrecido esta pasada temporada como cedido, pero la llegada del nuevo entrenador, Auge Postecoglou, y la falta de acuerdo con el Barça en el precio del traspaso han abortado la operación. Así que Lenglet estará a las órdenes de Xavi el próximo 10 de julio, fecha señalada para el inicio de la pretemporada, si la dirección deportiva no le encuentra un nuevo destino.

Los 'Spurs' dieron por concluída su relación laboral con el francés en un escueto comunicado a través de su web oficial: "Podemos confirmar las salidas de Arnaut Danjuma y Clément Lenglet tras la conclusión de su cesión con nosotros. El defensor Clément se unió a nosotros el verano pasado desde Barcelona e hizo 35 apariciones en todas las competiciones, anotando una vez. Agradecemos sus servicios y les deseamos lo mejor para el futuro".

El Tottenham había dado muestras suficientes para pensar que acabaria comprando a Lenglet. Su entrenador interino, Ryan Mason, no había tenido reparos en decir públicamente que el central francés era "el tipo de jugador que queremos". Pero el Barça no incluyó en el contrato de cesión una opción de compra obligatoria y la negociación no ha llegado a buen puerto.

El club blaugrana quería recuperar buena parte de los 36 millones que invirtió en verano del 2018 y empezó tasando su salida en 20 'kilos'. Las posturas parecía que se irían acercando hasta el entendimiento, pero el Barça se ha plantado en 12 millones y los 'Spurs' sólo estaban dispuestos a llegar a la mitad.

Total, que a la dirección deportiva del Barça se le presenta un nuevo problema, ya que en 'Can Barça' se contaba con el ingreso de la salida del francés para ayudar a llevar el fair play financiero a la norma del 1:1.