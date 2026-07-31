El Tottenham da vía libre a la salida del Cuti Romero... con el Barça atento

Cristian "Cuti" Romero continúa siendo uno de los grandes nombres propios del mercado de fichajes. El central argentino mantiene abierto su futuro mientras espera acontecimientos y el FC Barcelona sigue muy pendiente de su situación, aunque cualquier movimiento dependerá de que antes se produzcan salidas en la defensa blaugrana.

Mientras tanto, desde el Tottenham empiezan a asumir que la etapa del internacional argentino podría estar llegando a su fin. Su entrenador, Francesco De Zerbi, dejó unas declaraciones que reflejan el escenario actual y que alimentan la posibilidad de un cambio de aires este verano.

"Nunca lo llamé para convencerlo"

El técnico italiano quiso destacar primero el compromiso que ha mostrado Romero desde su llegada al club londinense: "Romero conmigo fue increíble. De primer nivel. En su comportamiento, su respeto."

De Zerbi también aprovechó para desmentir algunas informaciones que apuntaban a que el argentino había querido abandonar antes la concentración para preparar el Mundial con su selección: "No es cierto que quisiera irse a Argentina para prepararse para su Mundial. No es verdad."

Sin embargo, la frase más significativa llegó cuando fue preguntado directamente por el futuro del defensor: "Después de la semifinal contra Inglaterra intercambiamos algunos mensajes, pero nunca lo llamé para convencerlo de que se quede. Respeté lo que me había dicho."

Un mensaje que deja entrever que el Tottenham no pretende retener a un futbolista que ya habría transmitido su deseo de afrontar un nuevo reto lejos de Londres.

El Cuti Romero contra el Atlético de Madrid / Kiko Huesca / EFE

El Barça sigue atento a su situación

El Barça continúa muy pendiente del futuro del internacional argentino. Deco mantiene al Cuti Romero entre los centrales que más gustan para reforzar la defensa, aunque cualquier movimiento sigue condicionado a que antes se produzca alguna salida en la zaga azulgrana y se libere margen salarial.

En paralelo, clubes como que el Atlético de Madrid y el Inter de Milán también han mostrado interés por el defensa del Tottenham, por lo que el conjunto blaugrana no está solo en la carrera por el argentino. Mientras tanto, las palabras de Francesco De Zerbi refuerzan la sensación de que su etapa en el conjunto londinense podría estar acercándose a su final, aunque su destino sigue completamente abierto.