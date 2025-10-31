Tottenham y Chelsea llamaron a la puerta de Eric Garcia

Eric Garcia se ha convertido en una pieza clave para Hansi Flick. Después de un inicio difícil la temporada anterior tras su cesión al Girona, el de Martorell se ha ganado a pulso un puesto en el once titular y su versatilidad es muy apreciada por el técnico alemán. Eric termina contrato el 30 de junio y el FC Barcelona está negociando la renovación de un futbolista que a partir del 1 de enero tendría libertad para negociar por otros clubs.

En este sentido, no le faltarían pretendientes. Desde Inglaterra, el portal TBR Football explica que en verano ya hubo clubs que llamaron a la puerta de Eric Garcia. En concreto, el Tottenham y el Chelsea sondearon su fichaje, pero desistieron al comprobar que el deseo del zaguero es continuar vestido de azulgrana.

Aunque la renovación no está cerrada, las negociaciones están avanzadas y, tal y como explicó en una entrevista en exclusiva a SPORT, su único deseo es renovar por el Barça. La confianza que le ha mostrado Flick decantó la balanza cuando el Girona andaba de nuevo tras sus pasos en el anterior mercado invernal, pero Eric Garcia comprobó que el alemán lo quería a toda costa.

Eric Garcia desea seguir defendiendo el 24 del Barça durante muchos años / LEONARDO GERZON

Eric Garcia le funciona de central, su posición natural, de lateral derecho e, incluso, de medio centro. Un talento especial para rendir en posiciones tan distintas del campo por sus condiciones, aunque sobre todo por su gran lectura táctica que hace del juego.

Eric arrancó esta temporada en el lateral derecho relegando a Jules Koundé para pasar posteriormente al centro de la zaga, donde se ha consolidado la dupla olímpica con Pau Cubarsí. Ambos ganaron juntos la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 y tienen una muy buena conexión.

Fijo para Flick

El canterano ha participado en los 13 partidos oficiales que ha disputado en el FC Barcelona y ha sido titular en 10 de ellos. Una prueba de que es uno de los pilares para el equipo de Flick.

En Inglaterra lo conocen bien de su etapa en el Manchester City y saben que se adaptaría bien en un hipotético regreso a las islas británicas. Tottenham y Chelsea lo intentaron sin éxito en verano y han tirado la toalla.

Eric Garcia continuará en el FC Barcelona y a sus 24 años le queda un largo camino por recorrer con la camiseta azulgrana. Después de anunciar la renovación de De Jong, que también terminaba contrato en verano del 2026, Eric debería ser el próximo en pasar por las oficinas del FC Barcelona para estampar su renovación.