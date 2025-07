Otro torpedo para el futuro de Ter Stegen

El futuro deportivo de Marc André Ter Stegen se está complicando. El alemán, recién operado de la espalda, busca una recuperación rápida a pesar de que tiene claro que en el Barça no va a jugar más por una decisión deportiva y estratégica del club blaugrana, que apostará por Joan García. Ter Stegen tiene como gran objetivo el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del próximo verano, pero lo va a tener complicado. Su idea es jugar a partir de enero, pero su situación no está clara y el veterano portero del Bayern, Manuel Neuer, se ha ofrecido ya a al seleccionador, Julian Nagelsmann, para regresar al equipo si lo consideran necesario, según apunta 'Bild'. Una piedra más en el camino para el meta blaugrana.

La relación de Neuer y Ter Stegen es algo más que complicada. El portero del Bayern ha sido el indiscutible de la selección alemana contra viento y marea y la competencia llegó a ser prácticamente una guerra, aunque todos los seleccionadores, incluso Hansi Flick en su época, se decantaron por Neuer. El portero del Bayern tiene muchísimo peso en el vestuario de la selección e hizo valer sus galones para mantener a Ter Stegen en el ostracismo. Ahora, el blaugrana se había hecho con la titularidad, pero Neuer le podría dar la puntilla si Nagelsmann acepta su ofrecimiento.

Neuer abandonó la selección alemana en junio del 2024, tras 15 años en el equipo y 124 partidos disputados. El portero declaró entonces que se veía con fuerzas de llegar al Mundial 2026, pero que su decisión había sido consensuada con su núcleo familiar. Ahora se echaría atrás ante los problemas que puede tener la selección alemana por la situación de Ter Stegen, que partía como claro favorito a defender la portería de su selección nacional.

Julian Nagelsmann había dejado claro meses atrás que su apuesta era Ter Stegen, pero no contaba ni con la lesión del alemán, ni con su ostracismo total en el Barça. Un portero que no disponga de minutos es un auténtico riesgo, por lo que habrá que ver qué es lo que decide ahora el seleccionador. Nagelsmann tiene también la carta del portero veterano Oliver Baumann, del Hoffenheim, que ha venido entrando en las convocatorias de forma regular en los últimos años aunque no ha jugado. Tiene 35 años, por lo que el ofrecimiento de Neuer puede ser bien visto desde la Federación Alemana para encontrar una solución definitiva a la portería.

Ter Stegen cree que podrá estar recuperado, al menos, en el mes de diciembre, por lo que tendría seis meses para competir. En el Barça, salvo lesiones graves, no jugará, por lo que lo lógico es que saliera en enero como cedido o traspasado para que tuviera protagonismo en algún proyecto y recuperara la forma. Pese a todo, Alemania busca soluciones y el futuro del blaugrana con su selección comienza a pintar mal.