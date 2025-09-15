El toque de Flick provocó un 'vendaval' en el vestuario

Si lo que quería Hansi Flick con sus declaraciones tras el empate en Vallecas era conseguir un efecto inmediato y contundente en el vestuario, hay que reconocer que lo bordó. El técnico germano pidió reflexión a sus chicos durante un parón que (cosa extraña) fue positivo para el grupo.

El equipo respondió ayer a las mil maravillas en la primera oportunidad que tuvo. Vendaval tremendo de un Barça que pareció ‘picado’, enrabietado, y que soltó toda la adrenalina acumulada. El Valencia, una vez más, fue la víctima. Si en la primera mitad costó casi media hora perforar el marco defendido por Julen Agirrezabala, en la segunda pasó un huracán por las cercanías de la portería ‘che’. Torrente de goles, de juego y de festival ofensivo de un cuadro de Flick que encontró las mejores sensaciones desde que empezó la temporada.

TODO REDONDO

De la noche de domingo podemos sacar tantas cosas positivas. Pero tantas. Más allá de la felicidad de Flick tras tres primeros partidos algo grises, salió todo a las mil maravillas. Rashford fue titular y cuajó una muy buena actuación, con asistencia incluida. Roony Bardghji pudo por fin vestir la elástica azulgrana en un partido oficial. Y, además, como titular. Flick decidió alinearlo de inicio (según ‘RAC1’, sentó a Raphinha por llegar tarde).

Gerard Martín ocupó la posición de Balde y rindió a la altura de lo que ofreció la pasada campaña. Cumpliendo con creces. Fermín fue titular tras el polémico cierre de mercado y lo bordó con un doblete de golazos y una soberbia actuación. Casadó también se lució haciendo de Frenkie. La pareja de centrales Cubarsí-Eric estuvo muy afinada. Tuvo más minutos con el primer equipo Jofre Torrents. Lewandowski salió en la segunda mitad y se apuntó un doblete. Ferran volvió a dar un clínic jugando en la punta de lanza. Joan Garcia, pese a intervenir muy poco, volvió a hacerlo todo perfecto. Inmejorable.

A TOPE PARA EL NEWCASTLE

Con magníficas sensaciones llegará el FC Barcelona al estreno en la Champions League del próximo jueves ante el Newcastle. Desplazamiento exigente para el cuadro de Flick, que quiere empezar con buen pie una competición donde el listón está alto tras llegar a semifinales el curso pasado. Veremos si Lamine Yamal puede llegar al debut continental. Y Frenkie de Jong. Por si acaso, el resto de compañeros demostraron anoche que están listos para asumir el desafío. Y Flick, feliz y sonriente. Por fin.