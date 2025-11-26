Toque de la Federación Española al Barça

El pasado fin de semana, el FC Barcelona goleó al Athletic Club en el regreso al Spotify Camp Nou. El conjunto blaugrana fue muy superior al conjunto vasco y la fiesta fue completa. Solo hubo un pequeño incidente: Alejandro Balde dio el susto tras recibir un fuerte golpe en las cervicales en un duelo con Unai Gómez en los compases finales de la primera mitad y, aunque reingresó al césped tras la exploración de los servicios médicos, fue sustituido en el descanso por precaución.

El lateral intentó seguir, pero sus mareos no cesaron y finalmente Flick movió ficha. Ronald Araujo, sin calentar, entró en su lugar y Gerard Martín, que hasta ese momento había jugado de central, se desplazó a su posición natural. Hasta aquí, todo normal. El ‘problema’ fue que la incertidumbre alrededor del estado de Balde provocó que el Barça saltara al terreno de juego para disputar la segunda mitad con demora. El colegiado del encuentro, José María Sánchez Martínez, se mostró molesto con esta situación y así lo exteriorizó con gestos hacia los futbolistas culés.

También lo reflejó en el acta del partido. “La segunda mitad comenzó con 3 minutos de retraso debido a la demora de los jugadores del FC Barcelona en salir del vestuario”, escribió el colegiado murciano.

Este miércoles, el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol ha publicado las sanciones correspondientes a la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2025/26 y ha realizado un toque al Barça en uno de los apartados: “Procede recordar al FC Barcelona la obligación que viene impuesta a los equipos respecto del escrito cumplimiento del horario oficial establecido para el inicio de los encuentros, en el desarrollo de sus dos tiempos, requiriéndose que extreme su diligencia adoptando las medidas necesarias para su debido cumplimiento en los partidos que dispute”.

Exactamente el mismo texto ha ido dirigido también al Athletic Club, pues Sánchez Martínez también explicó en el acta que la primera parte también se retrasó, en este caso seis minutos, por culpa del conjunto vasco.