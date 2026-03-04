Toque de atención de Flick con las lesiones en el Barça

Intento de remontada muy caro para el FC Barcelona. El conjunto blaugrana se quedó a un solo gol de forzar la prórroga en las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid en un partido de máxima exigencia física que se cobró dos 'víctimas' culés: Jules Koundé y Alejandro Balde. Hansi Flick se quedó sin sus dos laterales titulares (aunque el canterano había perdido algo de protagonismo durante las últimas semanas) en un tramo muy importante de la temporada. Ni el uno ni el otro, salvo agradable sorpresa, estarán a disposición del técnico alemán hasta después del parón de selecciones de marzo.

Aunque a finales de febrero el Barça recuperó a todos los jugadores lesionados a excepción de Gavi y Andreas Christensen y Flick se las prometía muy felices, el calvario de las lesiones vuelve a azotar al cuadro culé. Frenkie de Jong y Robert Lewandowski fueron los primeros en ingresar en la enfermería en esta nueva tanda de contratiempos físicos (aunque el polaco debería estar recuperado para San Mamés) y, a falta de que las pruebas médicas de este miércoles lo corroboren, Koundé y Balde se sumarán a la lista de bajas con los octavos de final de la Champions ante el Newcastle a la vuelta de la esquina.

Hansi Flick: "Decepcionados pero muy orgullosos" / Perform

Hansi no pudo esconder su frustración al respecto en la rueda de prensa posterior al Barça-Atlético. Toque de atención de un míster teutón que cree que "tendremos que hablarlo porque no es normal". "Tenemos dos lesiones más y no estoy contento. Esto no está bien. Tendremos que hablar con el equipo médico, los preparadores físicos para evitar que se lesionen tres jugadores en una semana", lamentó. El entrenador blaugrana dejó evidente que está preocupado y que tomará cartas en el asunto.

Más allá de los futbolistas lesionados, algunos futbolistas finalizaron el partido contra el Atlético de Madrid tocados. El esfuerzo fue titánico desde el primer minuto y jugadores como Pedri, Marc Bernal, Raphinha o Lamine Yamal acabaron fundidos. Aunque ninguno de ellos debería tener problemas para estar en condiciones de disputar el compromiso contra el Athletic Club en San Mamés del próximo sábado a las 21.00 horas, toda precaución es poca. El calendario no da tregua y, después de quedarse sin De Jong, Koundé y Balde, cualquier baja más obligará a Flick a hacer malabares a la hora de confeccionar su once.