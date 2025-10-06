Toque de atención de Cubarsí a los delanteros del Barça

El FC Barcelona regresó a la capital catalana con una dolorosa derrota de su visita a la capital andaluza: perdió 4-1 contra el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán. Una derrota que, además, le hace bajar hasta la segunda posición después de que el fin de semana pasado recuperase el liderato. Desde el vestuario ya se hace autocrítica y uno de los futbolistas que lo verbalizó públicamente fue Pau Cubarsí en una entrevista concedida a 'TV3' cuando finalizó el encuentro.

"Es un campo complicado, pero no podemos salir con la intensidad que requiere el partido, hemos salido dormidos. No quiero poner excusas del camp ni de nada, es cosa nuestra. Tenemos que mejorar en los aspectos que nos han faltado hoy. La primera parte no ha sido tan buena, pero en la segunda hemos tenido unos minutos en los que nos podríamos haber puesto por delante en el marcador, pero no hemos tenido esa suerte. En otros partidos seguramente, habrían entrado y nos habríamos ido con los tres puntos. Esto es fútbol y puede pasar, pero lo que no puede pasar es que después de fallar las ocasiones nos marquen más goles", dijo en el micrófono de la televisión pública catalana.

Preguntado sobre la fragilidad defensiva, el defensa central envió un toque de atención, apuntando a los futbolistas más ofensivos. "Estas ocasiones ya empiezan desde delante, tenemos que comenzar a presionar como la temporada pasada. Nos tenemos que relajar y esto no puede ser. Es un partido y no es necesario hacer leña del árbol caído, pero también es un punto de inflexión", argumentó.

En lo que se refiere a su nivel personal, Cubarsí se mostró con ganas de seguir aprendiendo, pero consciente de que, al igual que el resto de la plantilla, toca ponerse las pilas. "Es una temporada diferente, ya venimos de una muy buena y tenemos que continuar. Personalmente, quiero mejorar partido a partido. Tanto yo como el resto del equipo, tenemos que dar un paso adelante", concluyó.