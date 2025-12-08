Toppmöller, entrenador del Eintracht: "El Barça cautivó a toda Europa y ahora lidera LaLiga"

Dino Toppmöller, técnico del Eintracht de Frankfurt, compareció en rueda de prensa en la previa del trascendental choque de Champions League ante el FC Barcelona de Hansi Flick, respondiendo a las preguntas de los periodistas junto a su jugador Mario Götze, campeón del mundo con Alemania en 2014.

El conjunto germano llega al Spotify Camp Nou con la necesidad de ganar para seguir soñando con la posibilidad de lograr la clasificación a la ronda de playoffs de repesca, lugar para los clasificados entre el noveno puesto y el vigésimo cuarto de la fase de liga.

Los jugadores del Eintracht Frankfurt, antes de un partido / EFE

"Lamine tiene una calidad de clase mundial en todas las posiciones"

El entrenador del Eintracht hizo referencia al FC Barcelona y elogió su nivel durante la pasada temporada, "junto con el París Saint-Germain, cautivó a toda Europa la temporada pasada y actualmente lidera LaLiga", expuso antes de añadir que "nos enfrentamos a un ataque formidable, tendremos que sufrir, correr mucho y apoyarnos mutuamente".

El técnico de 'Las Águilas' dedicó también unas palabras a Lamine Yamal y a la posibilidad de verle detrás del punta en vez de en banda: "Tiene una calidad de clase mundial en todas sus posiciones. Últimamente ha jugado mucho por la banda, pero también puede jugar por el centro. Tenemos que defenderlo colectivamente".

Recordó también la invasión germana de 2022 en Europa League, "lo vi por televisión, fue una gran experiencia, sin duda, pero ya es historia, una historia muy bonita", concluyó.

Mario Götze, con recuerdos del Barça y de Flick

El futbolista que acompañó al técnico teutón fue el héroe de la final del Mundial de Brasil, partido en el que Hansi Flick le dio indicaciones como asistente de Joachim Löw, por lo que era evidente que se preguntaría al ex del Dortmund por su relación con el actual técnico culer, "conozco a Hansi Flick desde hace bastante tiempo y lo valoro mucho. Me alegro por él cuando celebra sus triunfos. Sin embargo, mañana es un partido importante y me alegraría si Hansi no pudiera celebrar victoria mañana", aclaró.

Hansi Flick instruye a Mario Götze antes de salir al césped y marcar el gol que dio a Alemania el Mundial de 2014 / X

También hizo memoria para comentar que solo ha jugado una vez en el Camp Nou, "fue hace años, espero un partido muy difícil contra el Barcelona, es una oportunidad única", declaró.

Por último, insinúo que, con el retiro cercano, este tipo de partidos se disfrutan más, "no puedo jugar eternamente, y sobre todo a medida que te haces mayor, te das cuenta de lo sensacional que es mi trabajo, y me encanta lo que hago, tenemos que vivir estos momento", finalizó.

Sin Batshuayi, pero con 2.300 aficionados

Tras lo sucedido en Europa League en 2022, se espera que la presencia de seguidores germanos sea mucho menor. Tras todas las medidas tomadas por la directiva del FC Barcelona para evitar otra 'invasión', se esperan a unos 2.300 alemanes en la zona de la afición visitante y un máximo de 1000 hinchas más que hayan viajado sin entrada, según ha informado 'RAC 1'.

No obstante y pese al apoyo incondicional de sus seguidores, el club de la Bundesliga llega en cuadro a la Ciudad Condal en lo que a la delantera se refiere, ya que a la baja conocida de Jonathan Burkardt se suma la de Michy Batshuayi, lesionado en Leipzig y operado hoy de una fractura del metatarso.

La lista del Eintracht está intregada por: Michael Zetterer, Jens Grahl, Kaua Santos (porteros); Elias Baum , Arthur Theate, Robin Koch, Aurèle Amenda, Rasmus Kristensen, Nathaniel Brown, Aurélio Buta, Nnamdi Collins (defensas); Oscar Højlund, Farès Chaibi, Ellyes Skhiri, Hugo Larsson, Mo Dahoud, Mario Götze, Marvin Dills (centrocampistas); Ansgar Knauf, Elye Wahi, Jean-Mattéo Bahoya, Ritsu Doan y Can Uzun (delanteros).