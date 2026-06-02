El Barça, en el 'top-4' del Mundial

El Mundial está a la vuelta de la esquina y, con ello, los seleccionadores han oficializado las listas de convocados, muchas de ellas repletas de futbolistas de los grandes clubes europeos. El FC Barcelona tendrá a 15 jugadores que han disputado la 25/26 en sus filas concentrados con su combinado, lo que lo convierte en el cuarto conjunto con más mundialistas de la edición. Por delante solo tiene a Manchester City (19), Bayern (18) y Arsenal (16).

Prácticamente, la mitad de los internacionales del Barça representarán a la 'Roja': Joan Garcia, Cubarsí, Eric Garcia, Pedri, Dani Olmo, Gavi, Lamine Yamal y Ferran Torres. El resto de azulgranas que jugarán la Copa del Mundo son Koundé (Francia), Cancelo (Portugal), Araujo (Uruguay), De Jong (Países Bajos), Raphinha (Brasil), Rashford (Inglaterra) y Hamza Abdelkarim (Egipto). Anthony Gordon, flamante fichaje del Barça, también va convocado con los 'Three Lions', pero no figura en esta lista porque se tiene en cuenta el club en el que han jugado este curso.

Igualado con el FC Barcelona está el PSG, que también tiene 15 internacionales en tierras norteamericanas: Lucas Hernández, Zaïre-Emery, Dembélé, Barcola, Doué (Francia), Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves, Gonçalo Ramos (Portugal), Hakimi (Marruecos) Pacho (Ecuador), Marquinhos (Brasil), Fabián (España), Kang-In Lee (Corea del Sur) y Mbaye (Senegal).

Clubes con más jugadores en el Mundial Manchester City: 19 Bayern de Múnich: 18 Arsenal: 16 FC Barcelona: 15 PSG: 15

El conjunto que comanda esta clasificación es el Manchester City con 19 mundialistas. Trafford, Guéhi, Nico O'Reilly, Stones (Inglaterra), Rúben Dias, Matheus Nunes, Bernardo Silva (Portugal), Gvardiol, Kovacic (Croacia), Aké, Reijnders (Países Bajos), Aït-Nouri (Argelia), Khusanov (Uzbekistán), Cherki (Francia), Rodri (España), Haaland (Noruega), Marmoush (Egipto), Semenyo (Ghana) y Doku (Bélgica) son los representantes 'cityzens' en la Copa del Mundo.

Por su parte, el Bayern de Múnich se encuentra en la segunda plaza con 18 internacionales: Neuer, Tah, Kimmich, Musiala, Goretzka, Pavlovic, Lennart Karl (Alemania), Upamecano, Olise (Francia), Bara Ndiaye y Nico Jackson (Senegal), Laimer (Austria), Stanisic (Croacia), Davies (Canadá), Kim Min-Jae (Corea del Sur), Ito (Japón), Kane (Inglaterra) y Luis Díaz (Colombia).

El Real Madrid, fuera del 'top-10'

El 'top-3' lo cierra el subcampeón de la Champions, el Arsenal, con 16 mundialistas en sus filas. Rice, Eze, Madueke, Saka (Inglaterra), Raya, Zubimendi, Merino (España), Gabriel, Martinelli (Brasil), Saliba (Francia), Jürrien Timber (Países Bajos), Hincapié (Ecuador), Odegaard (Noruega), Gyökeres (Suecia), Havertz (Alemania) y Trossard (Bélgica).

El ranking de los equipos con más mundialistas / Marc Creus

Uno de los casos más llamativos es el del Real Madrid. La mala temporada de los blancos, sumado al bajo rendimiento de alguno de sus futbolistas, ha provocado que jugadores como Huijsen, Mastantuono o Trent se queden fuera del Mundial. Con todo ello, hay diez madridistas que participarán en la Copa del Mundo: Tchouaméni, Mbappé (Francia), Courtois (Bélgica), Rüdiger (Alemania), Alaba (Austria), Bellingham (Inglaterra), Valverde (Uruguay), Arda Güler (Turquía), Vinicius (Brasil) y Brahim (Marruecos).

Los blancos no están ni siquiera en el 'top-10'. Atlético de Madrid, Manchester United, Crystal Palace y Al-Hilal aportan doce mundialistas, mientras que la décima plaza es para el Liverpool, con once jugadores convocados para la cita veraniega. Con diez, al igual que el Real Madrid, están el Milan y el Borussia Dortmund.