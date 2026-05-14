Toni Martínez tras el Alavés-Barça: "Estoy reventado. Estos tíos me han hecho correr..."

El delantero del Alavés Toni Martínez resumió el sentimiento de la plantilla del conjunto vasco tras conseguir frenar por la mínima (1-0) a un Barça campeón de la Liga e imparable hasta ese momento, con una racha de once victorias consecutivas incluido el clásico frente al Real Madrid (2-0).

En una intervención en los micrófonos de El Larguero, de la Cadena Ser, Toni Martínez no escondió su felicidad ni su cansancio. "¿Que cómo estoy? Primeramente reventado, la verdad. Lo que nos han hecho correr estos tíos, macho... Les gusta tener la posesión, da igual quién juegue", dijo en referencia al carrusel de cambios que introdujo Hansi Flick en el once inicial. "Ha sido un partido superfísico, de equipo. A veces en estos partidos el delantero puede salir enfadado pero cuando vienen los tres puntos, son tres puntos de oro. Así que exhausto, pero muy contento".

Consiguieron que el Barça no tirara a puerta en todo el partido y el delantero murciano del Alavés no dejó de recurrir a la ironía. "¿Llevaban 54 partidos marcando, no? Bueno, y nosotros 20 partidos sufriendo. Necesitábamos un partido así, después de 20 partidos encajando goles, y hacía 25 años que no les ganábamos (al Barça). Muchas cosas esta noche y esto hace que sea mejor".

Toni Martínez destacó la ayuda del público de Mendizorroza, consciente de la dificultad del rival y de la urgencia por sumar puntos en las tres jornadas que restan de campeonato para lograr la salvación. "Sabíamos lo que iba a proponer el Barcelona y a lo que nos enfrentábamos. Hemos sabido jugar el partido en todo momento. Estos partidos son los que dan vida. No está nada hecho, pero es un gran paso”.

El acoso del conjunto azulgrana en el segundo tiempo fue continuo, pero el conjunto de Quique Sánchez Flores supo blindar su portería por primera vez en mucho tiempo. “Era muy importante para estos tres partidos dejar la portería a cero. La segunda parte ha sido un asedio y hemos sabido aguantar bien. Pasan estas cosas en este tipo de partidos y por fin dejamos la portería a cero”.