Toni y Jofre se exhiben

No es nada sencillo estar en dinámica permanente de primer equipo, entrenar al lado de Lewandowski, Pedri, Lamine o Frenkie de Jong, y luego el fin de semana bajar a competir en el 'barro' de la Segunda RFEF. Es un cambio de 'chip' muy importante y hay que estar preparado mentalmente para ello.

Pero es con lo que lidian muchos jóvenes en el Barça actual. Flick cuenta desde el primer día de pretemporada de forma permanente con Jofre, Dro o Toni. Futbolistas capitales, apuestas de club de futuro, a los que se quiere ir fogueando, pero que también necesitan acumular rodaje y minutos competitivos.

Toni Fernández marcó un gol de crack / FCB

De ahí que lo ideal no sea que estén semana tras semana en el banquillo de la primera plantilla y jugando a cuentagotas y sí bajando de vez en cuando con el filial para echar una mano y sentir el olor a césped. Es lo que hicieron este último fin de semana Toni Fernández y Jofre Torrents. Belletti contó con un roster de altísimo nivel ante el Torrent en el Estadi Johan Cruyff. Volvía de lesión Guille y en el flanco ofensivo contaba con una serie de nombres cuya categoría está bastante por encima de la Segunda RFEF. Pero eso luego hay que plasmarlo, claro.

EXHIBICIÓN OFENSIVA DEL FILIAL

Fue una goleada merecida y rotunda del cuadro azulgrana (4-1). Por momentos, el filial exhibió un torrente ofensivo imposible de detener por el equipo valenciano. Y en este sentido Toni Fernández y Jofre demostraron que con el rodaje necesario el estar entrenando con el primer equipo les viene de perlas.

Toni Fernández controlando el balón ante el Girona B / FC Barcelona

El mediapunta dejó destellos de altísima escuela. En el 3-0 de Jofre, recibe desde el costado derecho dentró del área con un orientado delicioso y contecta un disparo que repele el guardameta y manda el lateral zurdo al fondo de la red. Ya había tenido un par claras el de Rubí y en la siguiente se desquitó a lo grande. Eslálom desde el costado diestro y chut precioso al palo largo que se convirtió en el 4-0.

JOFRE, CADA VEZ MÁS RODADO

Por su lado, el lateral hizo un despliegue físico imponente por el costado zurdo. Mostró sus dotes de llegador, se vació, puso centros de mucha calidad. Se le vio alegre y cada vez con más ritmo. Ha cumplido el de La Selva del Camp su sueño de estrenarse de forma oficial con el club de su vida. Y ahora sabe que toca tener paciencia, seguir creciendo y esperar el momento.

Jofre marcó un golazo contra el Torrent / FCB

Jugar con el primer equipo está carísimo y el hecho de estar ya con 17 o 18 años en rutina y dinámica con Flick ya es un logro y algo atípico. El nivel de exigencia está por las nubes y son carreras que se irán cociendo a fuego lento. Flick cuenta con ellos, está muy pendiente de su evolución y mejora. Aunque todavía no termina de darles la alternativa como rotación firme. Todo se andará.