Toni Freixa se pronuncia sobre el futuro de Julián Álvarez: "No contemplo esta opción"

El futuro de Julián Álvarez se ha convertido en uno de los grandes culebrones del mercado de fichajes. A pesar de que el futbolista del Atlético de Madrid tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2030, su continuidad está en tela de juicio, pues el argentino estaría dispuesto en abandonar el club rojiblanco, con el objetivo de buscar nuevos retos más ambiciosos.

Además, es el gran deseado de Joan Laporta y de Hansi Flick para sustituir a Robert Lewandowski. No obstante, si el FC Barcelona quiere fichar al delantero tendrá que realizar una importante apuesta económica, ya que el Atlético de Madrid rechazó una oferta de 150 millones presentada por el Real Madrid, según se pudo conocer a través de un comunicado publicado por el club blanco en sus canales oficiales.

Hace unos días, Jota Jordi, colaborador de 'El Chiringuito', desveló que el Atlético de Madrid tendría un acuerdo cerrado con el Arsenal para la venta del atacante argentino a cambio de 50 millones de euros y Viktor Gyökeres. Una situación que se comentó en 'Solo para culés', donde el tertuliano Toni Freixa se pronunció al respecto.

En primer lugar, el colaborador de 'Solo para culés' quiso dejar claro que "no voy a hacer un pronóstico del futuro de Julián Álvarez porque no depende de mí", aunque matizó: "Para mí, tenemos dos hipótesis, que se queda en el Atlético de Madrid o que viene al Barça, no contemplo una tercera".

Sin embargo, Freixa señaló que se podría dar esa opción, pues el delantero argentino "no quiere seguir en el Atlético de Madrid y al final si ve que no lo van a vender al Barça, igual prefiere una tercera opción antes que quedarse".

Julián Álvarez, delantero de Argentina / EFE

Por otro lado, no dudó en decir que "el que menos va a sufrir en esto va a ser el Barça". El principal motivo que destacó es que "si no viene, el Barça va a seguir teniendo un equipo campeón con Hansi Flick, con la base de jugadores que tenemos y con los que vendrán".

Unas incorporaciones que subirán el nivel de la plantilla actual. "Lucharemos por ganar todos los títulos posibles", reconoció.

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Por esta razón, manifestó que "no dependemos de Julián Álvarez, aunque sea un jugador que queremos". El futuro del delantero del Atlético de Madrid se decidirá después del Mundial.