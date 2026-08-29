Toni Freixa no se da por vencido: "Espero que el Barça y Julián hagan un movimiento de jaque mate"

El mercado de fichajes en LaLiga expira el 1 de septiembre a las 23.59h, y el nombre que domina la conversación desde hace semanas sigue siendo el mismo: Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid y protagonista involuntario de un pulso institucional que ha ido escalando día tras día.

El argentino encendió la mecha durante el Mundial, cuando deslizó que quería cambiar de equipo. Desde entonces, la relación entre Barça y Atlético de Madrid ha entrado en una espiral de reproches, silencios tensos y declaraciones cruzadas que han marcado el verano.

El delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, en el banquillo momentos antes del partido de LaLiga entre el Atlético de Madrid y el Villarreal / EFE

La última muestra llegó durante el sorteo de la Champions League en Mónaco. Gil Marín, consejero delegado del Atlético, acusó al entorno del jugador de haberlo "engañado y confundido", asegurando que Julián atraviesa "una situación muy difícil a nivel personal y profesional".

Minutos después, Rafa Yuste, vicepresidente del Barça, respondió con contundencia, calificando las palabras de "fuera de tono" y de "falta de respeto", y denunciando que se había traspasado "una línea roja".

Mientras tanto, Julián ha reaparecido en los entrenamientos, pero en solitario, acompañado únicamente por un preparador físico del club, según informó 'Tiempo de Juego'. Un gesto que no ha pasado desapercibido en un contexto ya inflamado.

El mensaje de Freixa

En plena tormenta, Toni Freixa ha decidido intervenir. El exdirectivo del Barça, muy activo en redes sociales, lanzó un mensaje que ha resonado en el entorno azulgrana y que apunta directamente al desenlace del caso.

"Ante la cláusula abusiva, espero que el FC Barcelona y Julián hagan antes del martes un movimiento a LaLiga de jaque mate", escribió, dejando claro que, para él, la partida aún no está perdida.

Freixa, que no se da por vencido, interpreta que el club todavía tiene margen para maniobrar y que el jugador podría forzar un escenario que alterara por completo la negociación. Su mensaje, lejos de ser anecdótico, añade presión mediática en un momento en el que cada gesto cuenta.

Una recta final marcada por la incertidumbre

Con solo unos días por delante, el caso Julián Álvarez se ha convertido en el epicentro del mercado español. El Barça mantiene su interés, el Atlético se aferra a su posición y el futbolista vive atrapado entre dos discursos que lo señalan como víctima de una situación que él mismo desencadenó.

La pregunta que sobrevuela el ambiente es si habrá ese "jaque mate" que Freixa reclama o si, por el contrario, el pulso entre clubes desembocará en un bloqueo definitivo.