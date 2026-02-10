Toni Freixa no se muerde la lengua sobre el caso Negreira: "El Madrid difama al Barça para ocultar su vergüenza histórica"

El caso Negreira sigue golpeando de lleno al FC Barcelona, no solo a nivel judicial, sino también en el terreno mediático y en su imagen pública. La investigación se centra en los pagos realizados durante años por el club a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), mientras ocupaba un cargo de responsabilidad en el estamento arbitral.

Desde hace tiempo, esa relación económica ha generado una fuerte polémica y ha situado al Barça en el centro de una grave crisis institucional. Aunque no existe ninguna resolución que acredite un beneficio arbitral, el club vive bajo una constante sombra de sospecha que afecta a su credibilidad y pone en duda la legitimidad de sus mayores éxitos deportivos.

Toni Freixa fue contundente en 'El Partidazo de COPE' sobre este tema. El exdirectivo azulgrana dejó claro que piensa actuar cuando todo el proceso termine: "Lo que tengo claro es lo que haré yo cuando acabe todo esto, si tengo alguna posibilidad de hacerlo, porque represento algo del club".

El abogado catalán fue especialmente duro con lo que cree que se está haciendo con la imagen del Barcelona: "Lo que se está haciendo con el Barça es infame, es ruin. Nadie en el mundo del fútbol, en el mundo entero, sospecha ni piensa que haya ganado todo lo que ganó en aquella época porque tenía algún tipo de favor arbitral. Absolutamente ninguno".

Noticias relacionadas

El exdirectivo apuntó directamente al Real Madrid como responsable de una estrategia de desprestigio: "Como el Madrid tiene que tapar la vergüenza de su historia, la vergüenza de los favores que recibe, tiene que estar difamando y ejerciendo una acusación particular".