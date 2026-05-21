Toni Freixa se moja sobre el fichaje que quiere para el Barça: "Él quiere venir"

El FC Barcelona está de celebración tras haber conquistado LaLiga y la Supercopa de España. Los futbolistas se reunieron el miércoles en el restaurante Casanova Beach Club de Castelldefels para festejar la temporada.

Sin embargo, la cena también tuvo su lado amargo, ya que se convirtió en la despedida de Robert Lewandowski. Al salir del restaurante, Deco declaró que "es casi imposible sustituirlo porque ha sido el mejor delantero de los últimos años y es muy difícil reemplazar todo lo que ha hecho en el Barça".

No obstante, el director deportivo aseguró que, tras la salida del polaco, es momento de tomar decisiones y empezar a reforzar al equipo: "No descartamos a nadie".

El debate sobre quién debe ocupar el puesto de delantero centro en el Barça ya está sobre la mesa. En 'El Chiringuito', Toni Freixa mandó un mensaje de tranquilidad al barcelonismo y recordó el gran momento que vive el club: "Estamos de celebración sosegada, tranquila. De los últimos seis títulos en juego en el fútbol español hemos ganado cinco".

El abogado destacó que el club llega a este mercado de fichajes desde una posición de fuerza, tanto por resultados como por el proyecto deportivo que se ha consolidado esta temporada: "Estamos muy tranquilos, con un gran equipo, con un gran bloque y con un gran entrenador".

Edu Aguirre le preguntó directamente a qué delantero ficharía si tuviera 150 millones de euros disponibles. La respuesta de Freixa fue inmediata: "Yo tengo claro que el Barça tiene que ir a por Julián". El exdirectivo se mostró convencido de que el futbolista del Atlético de Madrid encajaría perfectamente en el proyecto azulgrana y podría convertirse en el nuevo referente ofensivo del equipo.

El abogado incluso dejó una frase que ha disparado la ilusión entre los aficionados culés: "El Barça puede hacerlo, sobre todo porque él quiere venir. Falta que él lo diga internamente".

Aunque reconoció que todavía faltan movimientos importantes para que la operación pueda darse, recordó que "el jugador normalmente juega donde quiere jugar", siempre que las condiciones económicas permitan cerrar el acuerdo.