Toni Freixa: "La impugnación de Osasuna no tiene ninguna viabilidad"

El Barça venció el jueves con claridad a Osasuna (3-0) en partido aplazado en su día por la repentina muerte del doctor Carles Miñarro. Los tres puntos hacen líder en solitario de la Liga al equipo de Hansi Flick, que ha visto como este viernes el club navarro impugnaba el partido y pedía los tres puntos por alineación indebida de Iñigo Martínez.

Osasuna entiende que "la participación de Iñigo Martínez en el encuentro ha vulnerado el artículo 5 del Anexo I del Reglamento del Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, el cual especifica que un jugador que no se incorpora a la convocatoria de su selección por razones médicas, o la abandona, no podrá disputar encuentros con su club durante los cinco días naturales posteriores al fin del periodo internacional".

En el Barça están tranquilos y entienden que la protesta de Osasuna no tendrá ningún recorrido. Lo mismo piensa Toni Freixa, excandidato a las elecciones del FC Barcelona y abogado experto en derecho deportivo. "La impugnación de Osasuna no tiene ninguna viabilidad porque la Federación Española desconvocó a Iñigo Martínez, sacó una nota y hasta convocó a otro jugador. Por tanto, Iñigo Martínez dejó de estar convocado en el momento en que alegó una lesión y la Federación lo aceptó. Los cinco días famosos no se pueden contar desde el último partido de la selección española porque Iñigo no estaba convocado para estos dos partidos de la Nations League", explica Freixa a SPORT.

El abogado va a más y argumenta que la Federación Española tampoco sería competente para sancionar al Barça con la pérdida del encuentro. "Hay otra cosa que nadie está diciendo. Este artículo al que se refiere Osasuna dice que es la FIFA la que puede aplicar sanciones. La Federación Española no tiene contemplado en su reglamento que esta norma deba sancionarse con alineación indebida y, por tanto, con la pérdida del partido que es lo que se pretende. Si la FIFA quiere entrar en algún expediente contra el Barça por este motivo, que lo haga, pero será algo económico. El Comité de Competición de la Federación no puede aplicar nada porque esta norma no está contemplada en su reglamento como causa de alineación indebida".

Así pues, parece que el recurso de Osasuna, que según algunas fuentes esperaba en candeletas que Iñigo Martínez fuese alineado por Flick, quedará en nada.