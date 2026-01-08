Toni Freixa dicta sentencia sobre el debate en la portería de la selección española: "Todos sabemos que el mejor es Joan Garcia, incluso De la Fuente"

El debate sobre el dueño de la portería de la selección española se ha adueñado de todas las tertulias futbolísticas en las últimas semanas. Unai Simón se ha erigido como dueño y señor de esta posición desde la época de Luis Enrique, pero el nivel mostrado por Joan Garcia y David Raya ha puesto en entredicho su condición de indiscutible.

Los dos guardametas catalanes están rindiendo a un nivel excelso en los últimos meses con FC Barcelona y Arsenal respectivamente, y su pico de forma coincide con el considerable bajón de rendimiento del portero del Athletic Club. Estas dos casuísticas han provocado que no pocas voces disidentes se alcen para pedir un cambio de orden en la portería de 'La Roja'.

Esta polémica ha tenido un nuevo capítulo tras la disputa de las semifinales de la Supercopa de España entre Barça y Athletic, en la que la contundente victoria de los azulgranas ha pasado factura a Unai Simón. El vitoriano terminó el partido con cinco goles en contra y, si bien es cierto que en algunos quedó 'vendido', protagonizó un error de bulto en el tanto de Bardghji.

Unai Simón encajó una goleada en la primera mitad de la Supercopa / e

La otra cara de la moneda la protagonizó un Joan García que, entre que no tuvo mucho trabajo y supo resolver las pocas acciones en las que se vio comprometido, terminó dejando la portería a cero. Esta actuación, sumada a las exhibiciones ante el Espanyol y Villarreal, refuerzan la figura de Sancet como futuro portero de la selección nacional.

Durante el transcurso del partido, muchos tertulianos dieron su opinión acerca del debate de la portería, siendo Toni Freixa uno de los más críticos. El excandidato para la presidencia del FC Barcelona habló sin tapujos en el programa televisivo 'El Chiringuito', dejando claro quien merece a su parecer la titularidad con España.

"Todos sabemos que el mejor es Joan Garcia, incluso De la Fuente. Pero quiere evitar las consecuencias de hacer el cambio" aseveró un Freixa que vertió una opinión cada vez compartida por más gente.

La última palabra, sin embargo, la tendrá Luis de la Fuente. El seleccionador nacional, ausente anoche en las gradas de Yeda por culpa de un proceso gripal, ha expresado por activa y por pasiva que Unai Simón es su hombre de confianza bajo palos. Este respaldo, sumado a que Joan Garcia todavía no ha debutado con la absoluta, hacen difícil imaginar un cambio de orden en la portería de cara al Mundial 2026.