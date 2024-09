Toni Freixa defiende a Laporta: "Florentino lleva 12 años sin dar una rueda de prensa"

Toni Freixa le tendió la mano a Joan Laporta y disparó directamente contra el Real Madrid. Freixa, candidato a las elecciones presidenciales del Barça en 2021 y directivo durante la época de Sandro Rosell y la primera etapa de Josep Maria Bartomeu, repasó la actualidad azulgrana y algunos detalles de la rueda de prensa de Joan Laporta, como el cierre de mercado, el acuerdo con Nike o las relaciones institucionales entre Barça y Madrid.

El ex candidato fue contundente y no se mordió la lengua al hablar directamente del eterno rival del Barça: "El presidente del otro gran club a nivel español hace como 10 o 12 años que no da una rueda de prensa y cuando lo haga podremos comentar si dice la verdad o no la dice, si vende optimismo o si pone el foco donde le interesa", declaró Freixa.

Palo al Madrid: "Laporta se quedó cortó"

Toni Freixa afirmó en el Partidazo de COPE que no entiende como el Barça sigue manteniendo las relaciones institucionales con el Real Madrid. El Caso Negreira fue la gota que colmó el vaso a unas relaciones que ya estaban deterioradas, pese a que les mantenía el filo hilo de la Superliga.

En la rueda de prensa de este martes, Laporta reafirmó las malas relaciones con el Madrid. "Las relaciones están mal porque comparecieron en el caso Negreira y eso está mal", empezaba Laporta. Posteriormente, Freixa fue más allá en la radio: "No entiendo como el Barça no rompe relaciones con el Madrid. Laporta se quedó cortó por no haber anunciado que rompía las relaciones. Lo del Madrid es una hipocresía porque sabe que el Barça no ha recibido ningún favor arbitral. Lo que hacíamos es que venía el Real Madrid de Mourinho aquí a pegar palos y les metíamos cinco. Eso es lo que pasaba", comentó.

"El Madrid es el único club español que comparece. Cuando gana el Barça, al día siguiente sabes que habrá un medio de Madrid que hablará de Negreira y el Madrid tiene que participar de este circo. Solo lo hace el Madrid", decía Freixa.

Cambio de estrategia y apoyo a Laporta

Unas palabras que han sorprendido a todo el mundo en las últimas horas, debido a que Freixa, en sus últimas declaraciones, le lanzó un dardo a Laporta por su gestión. "Se está generando menos ingresos y se está gastando más. El club está más endeudado y ha tenido que endeudarse para hacer un nuevo estadio. Tendrá muchos problemas para amortizar la deuda que se está generando... El Barça está peor de lo que estaba cuando hubo elecciones en 2021. Todo lo malo que pase, siempre será culpa del anterior y todo lo bueno que pase será gracias a él, gana siempre, es perfecto", dijo en su momento.

Ayer, valoró de forma positiva la gestión del presidente azulgrana y defendió el discurso de Laporta: "Ha estado francamente bien y ha hecho lo que cualquiera en su lugar hubiera hecho. Se le da bien la puesta en escena. Tiene carisma y el apoyo de la masa social". Sin embargo, reconoció que "ha contado la parte de los hechos que permiten vender optimismo. Todos sabemos que no hemos podido ir a por otros jugadores, que hemos negociado por Nico Williams, pero hemos fichado a Olmo y hay que sacar pecho de lo que tienes", dijo Freixa.

"El Barça ha empezado la temporada mejor de lo esperado"

El ex candidato a las elecciones del Barça repasó la actualidad deportiva del club y sacó pecho por su equipo, líder en solitario en la clasificación de La Liga, tras ganar los cuatro primeros partidos. "Tenemos cuatro puntos más que el Madrid. Es un arranque por encima de lo que esperábamos. Hay un equipo que ha ganado cuatro partidos y ha metido 13 goles y hay otro que se ha gastado un montón de dinero en el que se supone que es el mejor jugador del mundo", concluyó Freixa.