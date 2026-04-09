Toni Freixa no da crédito y propone una solución: "Si de mí dependiera..."

El Atlético de Madrid dio la sorpresa en el Spotify Camp Nou en la ida de los cuartos de final de la Champions League. El conjunto de Hansi Flick desplegó un gran nivel de fútbol, pero la expulsión de Pau Cubarsí marcó un antes y un después en el partido, y habrá que ver si también en la eliminatoria.

Tras la revisión del VAR, que mostró la roja al central culé, Julián Álvarez anotó la falta, dejando a Joan Garcia sin poder hacer casi nada. Un tanto que fue un jarro de agua fría, pero el equipo de Hansi Flick salió en la segunda parte muy enchufado, gozando de muchas oportunidades, pero sin suerte de cara a portería.

En el peor momento del Atlético de Madrid, apareció Alexander Sorloth para anotar la segunda diana del encuentro, que sentenció la ida de los cuartos de final. Sin embargo, el partido estuvo marcado por las decisiones arbitrales de István Kovács, ya que pudo expulsar a Koke, la roja a Cubarsí, la expulsión a Pubill por el malentendido con Musso y mucho más.

La roja de István Kovács a Pau Cubarsí / FCB

La opinión de Toni Freixa, al descubierto

El partido está en boca de todos, y Toni Freixa, colaborador de 'La Posesión' y de 'El Chiringuito', compartió su opinión respecto al partido a través de su cuenta personal de X, antes conocido como Twitter.

Después del pitido final de Kovács, el excandidato a la presidencia del Barça aseguró que "la eliminatoria no se ha acabado. El martes asaltaremos el Metropolitano. ¡Ninguna duda!".

Esta mañana, ya en frío, propuso una solución para quejarse del arbitraje permitido ayer en el Spotify Camp Nou. "Si de mí dependiera, la @UEFA y el Sr. Ceferin ya tendrían sobre la mesa un escrito de queja", empezó advirtiendo a todos sus seguidores de la red social de Elon Musk.

A continuación, reveló el contenido del escrito: "Presentaría un informe de la jugada de la expulsión de Cubarsí (no es ni falta) y el penal de Pubill (indiscutible), además de un comunicado público".

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Por último, quiso dejar claro que "ya nos han robado bastante".