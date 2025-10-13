Toni Freixa: "Jamás cobré nada de Laporta ni del Barça: ayudé en el 'caso Olmo' sin nada a cambio"

Licenciado en Derecho por la UB en 1991, Antoni Freixa i Martí (Barcelona, 1968) tiene en el Barça a la universidad de su vida. Acumula más de dos décadas, desde que Joan Laporta le metiera en el círculo virtuoso de su primer mandato, en la órbita azulgrana. Ha convivido y peleado, en dos de los casos, con los tres últimos presidentes del palco del Camp Nou y, salvo dirigir el club, ha interpretado casi todos los papeles. Buen orador, amante de este juego, conocedor de la historia blaugrana, excandidato dos veces y azote brillante de la caverna mediática españolista, Freixa recibe en su despacho profesional a Sport, con quién deshoja sus múltiples batallas. Apuesten a que no serán las últimas. Le quedan un par de balas más, como mínimo.

A quien no le conociera, ¿qué le contaría de Toni Freixa?

¡Uff! Nos hemos hecho mayores y necesitaría un largo tiempo. Pero vaya, soy abogado, casado, con tres hijos. Mi vida se reparte entre el trabajo, la familia, los amigos y el Barça.

¿En su infancia ya revoloteaba el Barça?

Siempre. Esto es algo que pasa de padres a hijos. Mi padre era muy culé, me compró la equipación del Barça y me llevaba al Camp Nou. Recuerdo a Johan Cruyff, a Charly, Asensi, Neeskens... Esos jugadores adornaron mi infancia. En realidad, siento que soy un futbolista frustrado. Puedes llamarme futbolista con toga.

Antes que de Johan Cruyff, usted fue de Laureano Ruiz. ¿Qué le enseñó?

Diría que todo. Bueno, o muchísimo. Laureano nos enseñó, a todos los que tuvimos el privilegio de tenerlo, el porqué de las cosas. A veces en el fútbol se enseña el qué, el cómo, que ya es mucho, pero pocas veces nos cuentan el porqué Con él entendías lo que hacías y por qué lo hacías. Nos gustaba el fútbol, teníamos un montón de ilusión y tuvimos el privilegio de tener al mejor maestro.

En el campo, Freixa hablaba mucho, protestaba. ¿Era vinagre?

Sí. Y ahora todavía más, porque ya no tengo la fuerza que tenía. Sigo jugando, hago menos cosas que antes, pero la lengua y el cerebro me siguen funcionando.

El primer futbolista al que admiró fue a Johan, su ídolo...

Sí, aunque tengo también grabados a Charly Rexach, a Asensi. Por ejemplo, al Lobo Carrasco. Tenía una personalidad brutal. Me maravillaba cuando al estadio le pitaba, pero él seguía con el convencimiento de que tenía que seguir intentándolo. Y se iba, porque era un jugador con un gran desequilibrio. Pero el más ídolo de todos, por supuesto, Johan Cruyff.

Y claro, siempre se ha autodenominado cruyffista acérrimo.

Totalmente. De concepción del juego y también de filosofía de vida. Sí, lo soy. Mucho. Yo creo que Johan nos transmitió multitud de cosas aplicables a la vida.Lo de los nervios, ¿no? ¿Estás nervioso? No, no lo estoy porque no sirve para nada. Eso lo decía él. Si no sirve para nada estar nervioso, ¿cómo voy a estarlo? Ser positivo, estar alegre, ser optimista, creer que puedes. En definitiva, relativizarlas cosas. Para él, ser feliz no era un estado, era una decisión. Creo en esa filosofía. Johan fue un espejo extraordinario. Para el fútbol y para la vida.

Hay mucha gente que no ha olvidado que la suya fue la voz que descarriló a Cruyff de la presidencia de honor. ¿Cómo vivió ver que su ídolo se presentaba en el club para devolver la insignia concedida por Laporta?

A ver, me considero una persona comprometida. Ejercía de portavoz de la junta de Rosell y tuve que salir a informar de esa decisión. Desde luego, me comí un marrón. La gente no lo entiende. Igual se creyeron que iba por libre y me presentaba ante el micrófono a soltar lo que a mí me apeteciera. Puse la cara y la voz a lo que un colectivo había decidido, al sentimiento generalizado de aquel colectivo. Me tocó, como portavoz, asumir un momento que fue difícil. Fue desagradable, lo pasé mal. Recuerdo que aquello sucedió el primer día de la toma de posesión de la nueva junta directiva presidida por Sandro Rosell y votada por 35.000 socios. La junta más votada de la historia del Barça. Hubo mucho ruido. Johan se presentó en las oficinas para devolver la medalla y ya había muchas cámaras esperándole. Hubo gente que preparó aquel instante para que tuviera la repercusión que tuvo. Ese día, me dije... caramba, aquí en el Barça cualquier cosa que hagamos va a haber gente presta para amplificarla.

Toni Freixa, exdirectivo del FC Barcelona / JAVI FERRANDIZ

Pero convendrá que era evitable, hubo algo de despecho allí.

Sí, se hizo muy mal. Todo vino porque durante la campaña era una de las preguntas recurrentes a todos los candidatos. Qué iba a ocurrir con la presidencia de honor de Johan Cruyff. ¿Por qué? Porque Laporta había nombrado a Johan en abril, dos meses antes de acabar su mandato, después de siete años presidencia. Pudo haberle nombrado al principio, en el segundo o tercer año de acceder al cargo. Pero lo hizo dos meses antes de acabar. Fue una maniobra un tanto extraña, algo que no contemplaban los estatutos del club. En la sala de prensa todos estabais esperando un veredicto sobre esa cuestión, pero debo decir que ese día no se tomó ninguna medida. Simplemente, como no lo contemplaba el libro del club, dijimos que la trasladaríamos a la asamblea para que decidiera el socio. Fue malinterpretado. Ya está. El problema es que todos sabemos lo que es y sigue siendo el lobby Cruyffista, lo cual no tiene nada que ver con ser cruyffista. Uno puede ser Cruyffista, como yo, y no tener nada que ver con el lobby.

¿Qué es ese lobby?

Bueno, pues gente que... como existe el lobby maradoniano, como existe el lobby de cualquier gran personaje de la historia, ¿no? Hay mucha gente que se cuelga de una figura para activar fortaleza en un entorno.

Desde 2003, formando parte de la junta o del entorno del Barça. Ha sido asesor jurídico con Laporta, directivo, secretario y portavoz con Rosell y otra vez directivo de Bartomeu, con quien dejó de ser portavoz.

Justo. Cuando aparece Bartomeu, cambia el portavoz y me cesa de secretario. Dicen que yo fui directivo de Bartomeu. Jamás. Yo no estuve en su junta, estuve en la de Rosell. Me quedé como directivo porque, por estatutos, Barto no podía echarme, que es lo que quería. Nuestras discrepancias llegaron al punto de que él hubiera deseado echarme. De hecho, el lo filtraba a la prensa.

Pero estuvo un tiempo en su junta.

Bueno, él era el presidente, yo era directivo. Yo arrastraba el nombramiento de la época de Sandro Rosell. La prueba es que acabé siendo rival suyo en las elecciones. ¿Por qué me quiso echar? Pregúntaselo a él. Bueno, no sé si quería echarme o quería ponérmelo incómodo para que me fuera. Creo que es más justo decirlo así.

Bueno, conoce a los tres. ¿De todos ellos, a quién elige como presidente?

No lo sé... No me gusta entrar en este tipo de cosas.

Recientemente, dijo usted en una charla con Albert Om que el mejor es Joan Laporta. Que le parece el mejor de los tres.

Sí, sí, y lo creo. Para el Barça, pensando en el Barça, creo que ha sido mejor presidente Laporta que Rosell y Bartomeu. Lo sigo pensando. Pero me siento mal diciéndolo porque parece que le estás pegando un palo a los otros dos. Y ellos también hicieron cosas buenas. Pienso siempre en la buena intención de todos.

Pero resúmame esto, ¿por qué cree que Laporta es mejor que los otros dos?

Bueno, porque al final, por lo que sea, el socio del Barça ha conectado mejor con su manera de gestionar, con su personalidad, con su carisma. O sea, es mejor presidente del Barça porque al final el Barça es de los socios. Y lo importante en el club son sus socios y lo que piensan.Y, en este caso, los socios del Barça han aplaudido mucho más las maneras de proceder y la gestión de Laporta que las de los otros dos. Por lo tanto, es una cuestión de plebiscito, vamos.

Se fue en 2005, a los dos años del primer mandato de Laporta, por un conflicto con su ex-cuñado, Alejandro Echevarría.

No, no es cierto.

Usted sabe que trascendió esto.

Bueno, no... A ver, en esa época yo trabajaba en el despacho de Echevarría. En 2004, me marché y, de repente, me dí cuenta que mi rol en el club cambió. Aguanté una temporada en el club, sin estar ya en el despacho de Echevarría y como vi que mi rol no era el que yo esperaba, entendí que me tenía que ir. Pero no fue por ningún conflicto.

Toni Freixa, durante su acto de presentación de campaña. / Fidels al Barça

¿Volvería al club aunque estuviera Echeverría o no?

Yo soy del Barça, soy socio del Barça y estaría en el club si considero que tengo un papel que le beneficia al Barça. No soy de ninguna persona, ni a favor ni en contra. Para mí, lo importante es el Barça. Si yo al Barça le puedo aportar algo que, desde mi punto de vista, es bueno para la entidad y las personas que gobiernan también lo consideran así, yo no tengo líneas rojas para nadie.

Y el papel de Alejandro Echevarría en el Barça, como hombre de confianza del presidente, aunque sin cargo que se se sepa hasta ahora, ¿qué le parece?

Bueno, yo creo que la prensa debería decir algo, ¿no?...Yo creo que para que el resto de la gente podamos opinar del papel de cualquier persona, uno, el club debe explicar cuál es. Dos, la prensa, si lo sabe, debe explicar cuál es. Si ni el club explica, ni la prensa explica, me parece injusto que quien tenga que opinar sea yo. ¿Cómo voy a opinar de algo que no se cuenta? Yo no sé nada, nada. Veo que aparece en muchas fotos y muchas imágenes, pero no he oído nunca nada que me haga opinar, no puedo opinar...

Sabe que se ha comentado en muchos foros que pudo recibir alguna compensación económica por parte del Barça por asesorar al club en el conflicto con la Liga por la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor.... Bueno, asesoramiento hubo seguro. ¿Contraprestación? ¿Puede aclararlo?

Le agradezco que me haga esta pregunta. De verdad, se lo agradezco mucho. Nunca quise entrar a contestar a eso, a pesar de las barbaridades que se han dicho en las redes. Voy a contestarle.Nunca he recibido un solo encargo del FC Barcelona, nunca he cargado una sola factura al FC Barcelona, nunca he trabajado para el FC Barcelona, ni estoy a sueldo, ni del FC Barcelona, ni de su presidente. Cero. Lo que sí hice, como hago siempre, es lo que pensé que estaba en mi mano para ayudar al Barça. Hay mucha gente que no entiende esto. Mire, la mayoría de las personas se mueven por dinero, se mueven por cargos, se mueven por... Yo viví una injusticia que era que Dani Olmo y Pau Víctor no iban a poder seguir jugando con el Barça cuando tenían todo el derecho a ello, y tuve clara, desde el principio, la patraña que habían cometido la Liga y la Federación, con el señor Tebas a la cabeza. A lo que me dediqué fue a eso, a defender a mi club, y a hacer las gestiones que, profesionalmente, puedo hacer porque tengo la capacidad para ello. Y las puedo hacer, porque puedo acceder a quien sea, en este caso, y lo hago. Pero no he recibido ningún encargo, ni he recibido, vamos, por supuesto, ninguna retribución. Por eso digo que te agradezco la pregunta, para dejar claro de una vez por todas que, oye, un socio del Barça igual alguna vez hace algo por el Barça desinteresadamente, igual. Que la gente lo contemple.

Fue muy crítico con Joan Laporta mucho tiempo. Lleva bastante tiempo bancándole. Hay gente que no lo ha entendido.

Bueno, varias cosas al respecto. Fui crítico con él, sobre todo, en su primer mandato. Es verdad. De eso, hace mucho. De hecho, en ese proceso viene el famoso encontronazo en la calle... No estamos yendo quince temporadas atrás.

Diga la verdad, ¿quién dio más fuerte a quién? Los dos, ¿no?

¿Quién qué, perdón? Eso ya lo comentamos, da igual. Se ha convertido en una anécdota, no tiene importancia. Después, Laporta volvió al ruedo, hemos sido candidatos a las elecciones que ganó Bartomeu en 2015. Y fuimos candidatos a las elecciones que ganó él en 2021. Nos hemos encontrado en muchas situacionesy tenemos una buena relación. Yo no he sido crítico con Laporta en esta última etapa, desde que él ganó en 2021. Lo que sí que hago es dar mi opinión.Yo doy mi opinión. Me da igual si es a favor o en contra. Y añado a todo lo que he dicho una segunda cuestión muy importante. Que es que... Esto me cuesta decirlo sin emocionarme. Tengo un amigo en el cielo que me inspira. Él siempre ponía el Barça por encima de todo. Y estoy seguro que esto que estoy haciendo, apoyar al Barça por encima de todo, aunque vea cosas en el presidente que yo no haría, que no me gustan y que son criticables, es porque creo que, por encima de todo, los que debemos hacer los culés es defender al Barça. ¿Quién es ese amigo? La gente lo sabe. Era un gran barcelonista.

[Ese amigo del alma que Freixa no nombra, mientras sus ojos se humedecen, es Marcos Jover, fallecido hace año y medio. En esa tragedia gravita gran parte de la nueva mirada del abogado en muchos de los foros en los que participa. Algo que, hasta ahora, no nos había contado]

Para mí - prosigue Toni con la voz entrecortada - fue una fuente de inspiración. Discutíamos en ocasiones. Me decía... eres demasiado crítico con el Barça y hay que apoyarlo siempre. Es un buen consejo que sigo y que recomiendo a todos los culés. En el Barça hay momentos para reflexionar, para opinar y para decidir. Las elecciones, que vendrán ahora. Y hay otros momentos en que es muy fácil estar fuera criticando. Ponte allí y hazlo tú. Y veremos si entonces ya tienes otra opinión.Hay mucho de todo eso. Mucha crítica procede de personas que no saben lo que significa estar allí. Yo sí lo sé. Por lo tanto, debo tener ese sentimiento de empatía con el presidente y con la junta directiva para no ser crítico de manera constante.

Freixa, Laporta y Font, tras ser Laporta proclamado ganador / FCB

En el espectro electoral del futuro, año de elecciones, ¿dónde se sitúa Toni Freixa ahora mismo?

Ver, observar, analizar... No tengo ningún posicionamiento.

¿No va a concurrir?

No, yo no voy a concurrir. Yo no formo parte de las elecciones. No voy a ser candidato. Sí voy a tener opinión, como todos los socios.

¿En serio que no va a ir en ninguna candidatura? ¿Seguro?

En principio, a día de hoy, no.

"En principio" suele ser la antesala de un 'sí'.

Vamos a ver. No estoy trabajando para conformar una candidatura en la que yo tenga un papel relevante. En absoluto.

Pero podría ir en una candidatura donde fuera una voz más, para sumar... ¿O no?

Tendré que ver cuáles son los movimientos que hay y sobre todo vamos a pensar en el Barça, vamos a pensar en lo que le conviene al club y en base a eso, sobre todo en las elecciones, pienso que debemos tomárnoslas como una oportunidad única para debatir y decidir. Otros clubes no lo tienen o no lo aplican. El Barça, sí. Es momento de debatir y decidir, de reflexionar, de hacer balance, de proyectar lo que creemos que el Barça necesita.Y eso, en eso voy a participar, seguro.

Vale. Así me gusta... ¿Cree en una candidatura unitaria?

¿En una candidatura unitaria? ¿a qué se refiere?

Una opción que aglutine distintas sensibilidades del entorno y que se cite con la candidatura continuista que, probablemente, vaya a liderar Joan Laporta.

Está claro que el presidente va a tener un respaldo, porque el Barça es la institución más conservadora de Catalunya y el presidente, por el mero hecho de serlo, ya cuenta de entrada con un respaldo importante. Sí creo que en el barcelonismo hay un sentimiento de que existen muchos aspectos mejorables en cuanto al modelo de gestión y, en ese sentido, entiendo que una candidatura unitaria tendría mayor fuerza que si se disemina en varios proyectos. Ahora, lo que no sé es si es posible alcanzar esa candidatura unitaria. No tengo ni idea. No estoy en el sentimiento y en la voluntad de quienes tienen la inquietud de presentarse.

"Entre Laporta, Rosell y Barto, el mejor fue Laporta. No volveré a ser candidato, pero hay espacio para la unidad. El 44 por ciento no votó a Jan en 2021"

¿Ve a actores dispuestos a trabajar para eso?

Está sonando que hay intenciones de gente. Pero bueno, se verá .

¿Cree que habrá partido en las urnas?

Si se configurara esa candidatura única, sí, debería. Jan ganó las últimas elecciones con 31.000 votos, ¿no? Debería haberlo, debería haberlo. Partido quiere decir que, al final, hay un 45% o 44% de los socios de aquellas elecciones que no votaron la opción de Joan Laporta. Por lo tanto, entiendo que gente que opine distinto, que considere que el Barça debería tener otro presidente o debe gestionarse de manera distinta, existe. Sí, ya digo que es una oportunidad de reflexión, de análisis y de decisión.

¿Algo que considere que Laporta ha hecho muy bien en este mandato?

Contagiar al barcelonismo el optimismo que se requiere para darle la vuelta a las cosas. Laporta es un gran agitador de masas, un gran comunicador.En un temporal sale a cubierta y te vende que hace sol. Lo dice de tal manera que hasta te acabas poniendo protección para no quemarte. Y resulta que la tormenta es espectacular. Yo creo que eso, en un líder, es algo muy importante. Porque, al final, en la exposición eso resulta mucho más que alguien que diga... no es que tengo que decirle la verdad a todos porque no les puedo engañar. Transmitir moral y victoria es importante. Pero creo que eso debe ir acompañado de otras cosas. Ahí es donde creo que es mejorable. Él tiene un modelo de gestión de gente de mucha confianza, de familiares, que no quiere decir que no tengan capacidad, pero también es verdad hay muchísimo talento que se le ha ido. Y eso es por culpa de ese modelo de gestión.

Si a Freixa, siendo presidente, se le marcha Leo Messi en tres meses, ¿dónde andaría?

Ya se lo dije una vez. Me tendría que haber ido de Barcelona... Eso fue algo incomprensible. Absurdo. Ya nos habíamos imaginado, cuando teníamos a Messi, que un día se iría, ¿te acuerdas? Cuando era jugador de Barça decíamos, sí, sí, maravilloso, pero un día se irá, en dos, tres años.Uy, el día que se vaya Messi, madre mía. ¿Cómo lo haremos? ¿Cuándo será? ¿Por qué será? Pues nada. Se fue solo, llorando en una sala de prensa. Él solo, sin nadie del club en el escenario, improvisadamente. Nunca imaginamos eso. Es una mancha. Una mancha sin discusión. Y me duele porque es una trayectoria, la de Messi en el Barça, inacabada. Todos sabemos que volverá. Messi volverá. Probablemente no para jugar , aunque para mí sigue siendo el mejor del mundo, pero volverá. Los barcelonistas sabemos que tiene que volver.

¿Por qué no entró nunca en la cabeza del barcelonismo para ser presidente?

Ha habido otros que han sido mejores. Yo me he presentado a dos elecciones. En una de ellas, Bartomeu se presentó después de ganar un triplete. Eso es imbatible. Creo que lo dijo en un debate ¿no?... Mi abuelo decía que lo que funciona no lo toques. El socio se le compró. Y luego, tras una mala etapa, sobre todo en el parte final de Barto, con la pandemia de por medio, tocaba un cambio. Y el cambio lo encarnaba el "Ho tornarem a fer" porque "Ja ho hem fet". Y esas dos opciones, en unas elecciones en las que se vota con el sentimiento, con la emoción, pues resultaron mejores que la mía.

Freixa, durante la campaña electoral en 2015 / Sport

¿En un cara a cara, con quien sea, Laporta le sigue pareciendo inabordable?

Depende de lo que haya sido capaz ese candidato que se enfrente a Laporta de transmitir y de explicar a la gente. La gente puede entender que haya una dicotomía entre una manera de gestionar el club y otra. Yo denoto que en el barcelonismo hay gente dispuesta a comprar esa otra fórmula de gestión.

¿Cree en Víctor Font como posible presidente?

Creo en cualquier socio que esté capacitado para ejercer ese cargo y Font lo es, sin duda. Pero hay más, no solo está Víctor.

¿Piensa que se ha hecho el ridículo con las fechas fallidas para volver al Camp Nou?

No sé si ponerle esa palabra, pero ha generado mucha frustración y mucho desasosiego. Mucha confusión y mucha desorientación. El socio del Barça está desorientado. No puede ser que te digan una fecha y luego no sea y otra fecha y no sea. Entiendo que todo esto se hace porque la Junta quiere volver cuanto antes, porque es bueno para el club y quiero dejar muy claro que la Junta no nos está engañando en eso. Que nadie piense, porque no tiene ningún sentido, que el Presidente graba un spot diciendo que volvemos el Día del Gamper sabiendo que no vamos a volver. Si lo graba es porque en ese momento se le dice que vamos a volver el Día del Gamper y luego cuando no volvemos seguro que se enfada más que los socios.

Ya le digo yo que se enfadó y lo hizo notar...

Claro que se enfada. Me habéis hecho salir aquí a hacer el papel de la triste figura... No es que nos engañen pero sí que andan continuamente verbalizando aquello que nos gustaría que pasara, cuando en realidad se trata de una previsión que no es realista.

Entro en el caso Negreira.

¿Tú también, David? Es una frase bíblica...

¿De verdad que no sabía nada?

Absolutamente. Mientras estaba en el club, si conocía que este servicio de una empresa estaba contratado por el Barça... No, no lo sabía en absoluto. Pero es que es normal. Es que el Barça tiene contratados centenares de servicios.¿Tú crees que la Junta Directiva lo sabe todo? Hay ejecutivos, el Director General seguro que lo sabía y el Presidente quiero pensar que también. Nada más.

"Han vinculado el Caso Negreira a que el Madrid no ganaba. Y no lo hacía porque los meneos del Barça fueron brutales"

¿Lo hubiera intentado frenar si hubiera tenido conocimiento?

Hombre, desde luego, se hubiera abierto un debate dentro de la Junta Directiva. Seguro. Pero ya tampoco tenía potestad para frenar nada. Un directivo no puede frenar este tipo de cosas. Hubiera habido debate, se hubieran pedido explicaciones y si hubiera estado justificado, que quiero pensar que lo estaba, pues se hubiera seguido hacia adelante.

Ya sabe que, en general, todo el barcelonismo coincide en que el Madrid es el club más beneficiado de la historia.

No, perdona, no todo el barcelonismo, ¡el mundo del fútbol! No, no, no, el mundo del fútbol. Es que es peligroso... Escuchamos que al Barça y al Madrid les ayudan, los ponen juntos en el mismo saco. No, no, no... Por favor, eh..

Pero, ¿no lo ve como un tiro al pie del Barça? Ellos lo tienen fácil ahora para darle la vuelta al relato...

No, no, es que vivimos en un país en que los altavoces los dominan allí y los guiones los crean allí. Entonces les ha ido muy bien a los creadores del relato, a los dueños de los altavoces, a los dueños de los grandes grupos mediáticos, les ha ido muy bien esto para que se hable de esto y no se hable de la realidad del fútbol español. Es un circo. O sea, tú fíjate, en la época de Negreira el Barça consigue en el Bernabéu jugando a fútbol, y si no ponemos los partidos, todos los resultados, yo creo que los ganó todos, 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 2-6, todos, todos, todos. Fue un espectáculo. Y te venden desde allí que es que había Negreira. Es que es para reírse.Es que, ¿sabes qué pasa? Que no les gusta el fútbol. Lo que les pasa allí es que no les gusta el fútbol. Sólo les gusta ganar. Es muy distinto.No les gusta el fútbol porque cuando ganan no saben por qué ganan y cuando pierden tampoco saben por qué pierden. No hay análisis. Sólo importa ganar. Entonces, ellos han unido el hecho de la figura de esta contratación con el hecho de que no ganaban. Y han dicho, ya está, ya lo tenemos. Pero claro, no se han dado cuenta de que no ganaban porque en el juego les pegamos unos meneos espectaculares y se los seguimos pegando, por cierto, porque el año pasado les pegamos cuatro meneos en los cuatro partidos, hablando de fútbol también. Ellos siguen pidiendo cambios de CTA, comunicados, que no se van a presentar a la final de Copa, pero es que son así. Es que a ellos no les gusta el fútbol. Les gusta ganar. Son cifras. Nada más. Oohhh, tenemos quince. Y ganar. Sin justificación. Sin fútbol.

¿Tanto daño les hizo Messi?

Tanto daño les hizo Messi y tanto miedo le tienen a Lamine Yamal. Es la historia del terror. Terror. Sienten pánico. Y con el pánico son capaces de vomitar las mayores difamaciones. Son constantes.

Le dijo recientemente a mi amigo Juanma Castaño que en este país todo el mundo anda muerto de miedo con el Madrid, que hay mucho miedo al poder... Tradúzcame esto.

Es muy fácil. Te explico la secuencia. Hay una compañía de teatro que se llama "Chamartín", que consiste en que cuando me acerco al área, como esto es un deporte de contacto, me voy a dejar caer. Ese contacto da lugar a un frame, que se pone en todos los medios controlados por el madridismo sociológico que dijo el presidente Laporta. Y en esos medios, al árbitro que se ha atrevido a no pitar aquello, simplemente porque consideró que no era punible, el que no se atreva a pitar que un jugador se lleva las manos a la cara como si le hubieran dado un puñetazo, le van a hacer la vida imposible con los videos de Rmtv, acorralándole en las distintas tertulias... Cuál es el realizador que viendo una jugada que es dudosa se atreve a poner una repetición para que la gente se dé cuenta que no hay nada. Si es que lo vemos cada día. ¿Estoy diciendo algo que no sea así o estoy chalao? Es lo que ve todo el mundo. No digo que haya una organización ni unas consignas. Deduzco que lo que sucede es que hay miedo a que no me hagan la vida imposible.

"Messi hizo mucho daño a la caverna, ahora le tienen miedo a Lamine. El pánico les conduce a la difamación"

El poder, ¿es Florentino?

Hombre, el presidente del Madrid siempre ha tenido mucho poder, como el presidente del Barça o de cualquier club importante del mundo. Sólo hay que ver quién va al palco del Bernabéu. No lo voy a descubrir yo, ya lo dijo Piqué. Mira lo que hay allí y veremos lo que significa estar con o contra. Es decir, tú estás ahí o cerca y tienes que decidir dónde estás. Porque esto es o conmigo o contra mí. Hay organizaciones y maneras de concebir la vida que no te dejan opción: o estás conmigo o contra mí. O sea, tú no eres neutral. Eso no vale. Dime si hay muchos periodistas en Madrid que no estén con ellos... Y del Atlético de Madrid, hay mas no, que estén en contra... Y es la misma ciudad. Pero son instituciones distintas. Distintas filosofías, mentalidades, distintos recursos, apoyos, influencias... Fácil.

Sandro Rosell. ¿Cree que hubiera ido a la cárcel si no hubiera sido presidente azulgrana?

Probablemente, no. Lo que ocurrió con Sandro es una de las mayores injusticias de la historia judicial de este país. Y no digo la mayor porque no las conozco todas.

¿Qué le producen los videos de RMTV?

¿Qué me producen? Forman parte del entramado, del sistema.

El Madrid y el madridismo, sin embargo, siguen defendiendo que la Liga está podrida...

Es un chiste. (Se ríe Freixa)

Acaba de anunciar una marcha culé si se gana esta Liga porque cree que va a ser muy difícil. ¿Se huele la tostada?

Bueno, sólo hay que ver lo que ocurrió en la última jornada. Y no pongo excusas porque el Barça estuvo mal. Pero si ves el comportamiento del estamento arbitral, por lo condicionado que está, no porque tengan la voluntad de perjudicar, te das cuenta de lo que hay. Lo que propongo, en efecto, es una marcha culé a la que puedan añadirse todas las aficiones de cualquier club español que piensen lo mismo. Si ganamos la liga, claro.

Sigue pensando que ser catalán y madridista a la vez es imposible. ¿Lo mantiene?

Se lo dije a un tuitero que puso el escudo del Madrid encima de la bandera catalana. Cuando vi esa figura, me echó un poco para atrás. No considero que desde el Real Madrid se quiera mucho a Catalunya. Me refería a eso. Pero respeto a cualquier catalán que se sienta del Madrid porque al final es fútbol.

Oiga, ¿qué ha encontrado en la llamada caverna para batirse el cobre? ¿Le merece la pena?

Me divierto mucho. Y, sobre todo, les agradezco que me den la oportunidad de expresarme y de defender lo que creo que los culés pensamos, aunque no quiero erigirme en representante de nadie porque soy un socio como cualquier otro. Sí creo que tengo la ocasión de hacer lo que muchos culés querrían hacer. Debo decir que no me siento utilizado, me siento muy respetado y muy bien tratado a nivel personal. Lo que ocurre es que a la hora de debatir, viven en su mundo y, claro, acaban soltando unas barbaridades tremendas. Me encanta poder contrarrestarlas.

Alguien que le parecía insoportable y le haya sorprendido para bien.

Todos los madridistas de El Chiringuito me han sorprendido para bien. Tengo una gran relación con Fernando Sanz, le considero un amigo. Me cae muy bien Guti, con Juanma Rodríguez nos reímos mucho después de lo que nos decimos; con José Luis Sánchez exactamente igual. Hasta con Buyo, que al final se ha dado cuenta que no es manía personal. Simplemente, que estamos en las antípodas.

Bueno, para rematar esto, dos cositas sobre el equipo de Flick. ¿Preocupado?

No, expectante. Preocupado, no. Soy consciente que después de haber ganado, lo difícil es volver a ganar. Pero vaya, ha habido lesiones, que esto cuenta, y hay que recordar que el año pasado pasamos un tiempo malo y luego nos recuperamos.

Deco mandó un aviso...

Es su papel y hace bien. Si Deco lo dice es porque está dentro y ve que es necesario decirlo. Bien hecho.

¿Que le parece el hallazgo de Hansi?

Maravilloso. Desde todos los puntos de vista. Un entrenador, aparte de ser muy bueno tácticamente y tener las ideas claras, tiene que ser un gran gestor de grupo, un gran comunicador, un señor y un digno representante. Yo creo que Flick lo reúne todo.

Toni Freixa: "Jamas cobré nada de Laporta, ni del Barça. Ayudé en el caso Olmo, sin nada a cambio"

Y Lamine Yamal. Hay barcelonistas que temen que se pierda. Que se desvíe del camino. ¿Comparte ese dolor de cabeza?

Esto es como los hijos. A los hijos los controlamos cuando son niños y cuando se hacen mayores acaban haciendo su propia vida. El primer interesado en que todo marche bien es el propio Lamine. La gente se preocupa, y esto que voy a decir es también un poco de filosofía cruyffista... Lamine va a hacer lo que quiera hacer, Ronaldinho hizo lo que quiso hacer, Messi ha hecho lo que ha querido hacer, igual que Cristiano. Oye, no va a depender de lo que le digamos o lo encima que estemos de él. Es muy joven, le ha llegado el éxito muy pronto y es un jugador de élite mundial. Es verdad que hay que digerir todo esto, pero insisto, tengo cien por cien confianza. Creo que el primer interesado en que le vaya bien es él.