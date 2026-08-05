Toni Freixa lo tiene claro: "Julián Álvarez no es la única opción del Barça"

Toni Freixa analizó la actualidad del Barça en 'El Partidazo de COPE' y se mostró convencido de que el club atraviesa un momento mucho más sólido de lo que algunos piensan. Además, destacó el potencial de una plantilla que en los últimos años ha dado un importante salto de calidad gracias a la aparición de varios futbolistas jóvenes.

"El Barcelona tiene un equipo campeón, como ha demostrado en las dos últimas temporadas, pasando por encima de todos sus rivales, con una superioridad absoluta. Tiene jugadores jóvenes magníficos, que entre otras cosas se han proclamado campeones del mundo en el Mundial", declaró el exdirectivo.

El conjunto azulgrana ha realizado varios movimientos durante el mercado de fichajes, pero el nombre de Julián Álvarez sigue siendo el gran objetivo del club para reforzar la delantera, aunque su incorporación continúa sin resolverse.

Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid / EFE

A pesar de las informaciones que apuntaban a un posible enfriamiento de la operación, el Barça mantiene la esperanza de alcanzar un acuerdo. De hecho, 'SPORT' y 'Jijantes' desvelaron que Deco y Joao Amaral tienen previsto reunirse en las próximas horas con Fernando Hidalgo, representante del futbolista.

Freixa se pronunció sobre la situación del delantero argentino y dejó claro que, a pesar de la complejidad de la operación, el club no contempla quedarse de brazos cruzados: "Intenta reforzar una plantilla que ya es campeona con una muy buena opción, como es la de Julián Álvarez, pero estoy convencido de que no es la única".

El exdirectivo también señaló que la situación es especialmente delicada tanto para el Atlético de Madrid como para el propio jugador: "El problema lo tienen más el Atlético de Madrid y Julián Álvarez, el primero porque quiere ser grande a base de encadenarse a un contrato y a una cláusula por encima del valor de mercado, y el segundo porque se ha pronunciado públicamente de una manera que no suele ser habitual".

Aun así, el abogado considera que la entidad azulgrana está actuando con prudencia y respetando el plan que se había marcado desde el principio: "El Barça está siendo leal a las conversaciones que ha tenido con el agente de Julián Álvarez y llegará un momento en que tendrá que fichar a un jugador para ocupar esa posición, ya que Lewandowski se ha ido y no sabemos lo que va a pasar con Ferran Torres".

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Freixa se mostró convencido de que el club azulgrana volverá a estar en la pelea por todos los títulos, independientemente de cómo termine este largo culebrón: "Si es Julián Álvarez, magnífico, porque es un grandísimo jugador, y si no lo es, será otro. En cualquier caso, tanto con Julián Álvarez como sin él, el Barça va a volver a ser el mejor equipo de estas latitudes, como mínimo de la Liga, y para competir en todas las competiciones".