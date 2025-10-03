Toni Freixa carga de nuevo contra Figo: "Se trata de recordarle que se comportó como alguien indigno"

Este miércoles, Luis Figo volvía a feudo culé. El portugués, probablemente una de las figuras más controvertidas en la historia del FC Barcelona, acudió al palco como embajador de la UEFA para presenciar el FC Barcelona - París Saint-Germain, correspondiente al partido de Fase de la Liga de la UEFA Champions League.

Una presencia que ha encendido el debate y que, a muchos socios y socias, no les ha hecho ninguna gracia, debido a que su figura se considera 'non grata' en el barcelonismo. De esto mismo, le preguntaron a Toni Freixa en el Chiringuito, candidato a la presidencia del FC Barcelona del 2015 al 2021.

Mala relación con Luis Figo

Freixa, que también fue directivo del Barça con Laporta, Rosell o Bartomeu, siempre ha tenido sus más y sus menos con el portugués. "Ver a Luis Figo en el campo del Barcelona define lo que es. Anteriormente ya se ha dirigido a aficionados del Barça, ha puesto tuits...", decía Toni Freixa en el Chiringuito.

Freixa es un hombre que defiende siempre la figura del barcelonismo, y nunca le ha hecho gracia que a Figo se le relacione con el Barça. Compartió, incluso, que Figo le ha insultado en alguna ocasión, incluso le ha calumniado: "¿Y ahora de qué va, de representante de UEFA? ¿Ahora es un hombre digno que representa a una institución como la UEFA?", continuaba.

Este abril, tuvieron un enfrentamiento bastante caliente por X. En un post en el que Figo decía que era del Inter más que del Barça, Freixa decía lo siguiente. "De porc i de senyor se n’ha de venir de mena", comentaba. A lo que el portugués respondió:

"Saliste de la tumba con la boca llena de mie***, hueles mal… Toni Freixa fue el candidato menos votado en las últimas elecciones del Barça El resultado fue pobre para las expectativas que generó entre los compañeros de candidatura, a los cuales había prometido un cargo en la junta azulgrana a cambio de un esfuerzo económico para sufragar la campaña. Se trata de trabajadores autónomos o pequeñas empresas que hacían trabajos concretos y que facturaban a la sociedad Candidatura Toni Freixa 2021 SL, que abrió el ex directivo en noviembre del 2020 para vehicular los gastos...", decía entre otras cosas, acusándole de corrupción.

"Me ha decepcionado mucho que el presidente Laporta no haya defendido al club en este episodio, porque los socios están muy indignados con esta situación", subrayó después.

Figura 'non grata' en Can Barça

Toni Freixa, exdirectivo del FC Barcelona, ha recordado con dureza la salida de Luis Figo al Real Madrid hace 25 años. Según él, no se trata de recibir al portugués con respeto, sino de remarcar que actuó de manera indigna con el club y la afición. Afirma que Figo aseguraba públicamente que seguiría en el Barça mientras, en secreto, ya había firmado con Florentino Pérez.

"Figo nos engañó a todos los barcelonistas. Estaba diciendo que se quedaba cuando ya había firmado con el Madrid. Luis Figo estuvo jugando a dos bandas. Con el Barcelona y con Florentino Pérez. Y pensó que Florentino no iba a ganar las elecciones y ahí él se metía un dinero en el bolsillo. Pero resulta que Florentino Pérez ganó las elecciones", comentaba.

El exdirectivo culé relató que incluso Joan Gaspart, presidente del Barça en aquel momento, fue engañado. Figo le aseguraba que se quedaba, pero una vez confirmada la victoria de Gaspart, acudió al despacho a comunicar que había que pagar 5.000 millones de pesetas al Madrid, en concepto de penalización por incumplimiento. Para Freixa, el hecho de que todo ocurriera mientras era capitán del Barça explica por qué la afición nunca perdonó aquella marcha.