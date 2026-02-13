Viral
Toni Freixa buida el pap i es defensa de les acusacions abans de les eleccions al Barça: "S'està difonent un mantra fals sobre mí"
L'advocat i soci del club s'ha volgut desmarcar de les noticies falses que circulen sobre la seva implicació en la candidatura de Joan Laporta a canvi de favors
Les eleccions a la presidència del FC Barcelona són a punt de produir-se, i els candidats comencen a definir les seves possibilitats reals de fer front a la proposta de Joan Laporta, que des del dissabte ja no és president actiu del club, un tràmit necessari per poder-se presentar a la reelecció, el pròxim 15 de març.
Així, aquests plebiscits s'han presentat com una batalla entre dos bàndols: els que donen suport a la candidatura present a l'entitat fins ara, encapçalada per Laporta, però també amb Deco i Flick al darrere, i els que pretenen millorar la manera de funcionar del club, inclòs valorant l'opció de presentar una candidatura unitària per no perdre força entre l'electorat contrari a la gestió actual.
No obstant això, durant els últims dies ha corregut per les xarxes una teoria que situaria l'excandidat a la presidència del club, Toni Freixa, com un dels perfils que estaria fent campanya a favor d'una de les parts, cosa que ara ha denunciat a les seves xarxes socials.
"He volgut tenir un paper de soci actiu, però no formo part de cap candidatura, ni dono suport a ningú explícitament. Només dono la meva opinió del club i del que ha fet la Junta Directiva fins ara", assenyala Freixa, que afegeix que aquesta proactivitat podria estar fent nosa a algun candidat.
Per contrarestar-ho i treure-li veracitat, "s'està difonent un fals rumor, que és un mantra, que ja ho tinc resolt i entraré a la Junta Directiva, o que em donaran un càrrec i, per aquest motiu, estic donant suport al club i a l'actual Junta".
"Això ho faig perquè ho he fet sempre, perquè soc del Barça i no vull res a canvi. Altra gent sí que té el seu mitjà de vida i cobra favors... jo mai ho he fet", continua Freixa. Entre altres casos, recorda que part de les crítiques venen per 'ajudes' al club, com en el fitxatge de Dani Olmo, en què va fer d'assessor extern i va defensar mediàticament la inscripció del futbolista terrassenc.
Així, Freixa apunta que ha rebut trucades preguntant per la seva relació amb la candidatura de Laporta: "Ho ha dit la mateixa persona que, en una reunió amb un amic meu, li va dir que jo cobrava del Barça. I es presenta i pensa que pot guanyar les eleccions...", comenta.
Per contra, opina que aquell qui vulgui vèncer en unes eleccions al club hauria de presentar alguna cosa amb cara i ulls, "que es noti que estimi el Barça". Bàsicament, que engresqui la culerada i que no es dediqui a "inventar-se coses i fer joc brut contra la Junta actual".
Finalment, ressalta que tots aquests que pretenen intoxicar la seva persona "encara són a temps" d'incentivar el vot del soci a favor d'un projecte diferent al de Laporta i els anima a fer-ho.
- Atlético de Madrid - Barcelona, en directo hoy: semifinales de la Copa del Rey, en vivo
- Mbappé pierde los papeles: “No hay sanción a la vista"
- El reincidente gesto de Simeone a Lamine que indigna al Barça
- Atlético de Madrid - Barcelona: reacciones, polémicas y última hora, en directo
- Elecciones a la presidencia del FC Barcelona 2026: última hora del proceso electoral, en directo
- El Athletic, en la lista de la FIFA que podría sancionarle con tres ventanas sin poder fichar
- Empieza el baile con Gerard Martín: el Milan se interesa y el Barça se piensa la venta
- Arbeloa se pone a todos en contra