Toni Freixa avisa a Ter Stegen: "Cada uno tiene que responder por sus actos"

El capítulo de Marc-André Ter Stegen parece no tener un final cercano. El guardameta alemán ha decidido no firmar el informe médico tras su operación de espalda, lo que ha generado un importante conflicto interno en el FC Barcelona. En este sentido, Toni Freixa dio su opinión respecto a esta cuestión en 'El Partidazo' de COPE.

La actitud del ex del Mönchengladbach en el tramo final de la temporada pasada y durante estos últimos meses no está gustando nada a la entidad blaugrana. Sin embargo, a este pulso se le ha sumado la negativa de firmar el documento que indicaría el tiempo de baja del jugador. Si es de más de cuatro meses, como considera el Barça, podrá aprovechar el 80% del sueldo del guardameta para inscribir a Joan Garcia.

Debido a este hecho, el club catalán le ha abierto un expediente disciplinario al primer capitán del equipo: "Ter Stegen ha actuado de una manera distinta a la de todos sus compañeros en casos anteriores. Todos los jugadores siempre han firmado los informes médicos. De hecho, no conozco ningún caso en ningún club donde haya pasado esto. Si él considera que debe actuar así, es su decisión; al final, cada uno tiene que responder por sus actos", expresó Freixa.

El exdirectivo azulgrana también apuntó que "yo no creo que el Barça no quiera a Ter Stegen, lo renovó no hace demasiado. Lo que pasa es que han sucedido una serie de circunstancias en cuanto a su rendimiento y en cuanto a su estado físico que han motivado que, un equipo que aspira a ganarlo todo, haya fichado a un portero que está a un mejor nivel que Ter Stegen, como es Joan Garcia".

Mismos hechos, distinta forma de actuar

Freixa también comparó la situación del Barcelona con uno de los fichajes del Real Madrid: "Parece que el Barça es el único equipo del mundo en el que reforzar una posición genera un problema. Por ejemplo, nadie habla de si Carvajal está cabreado porque Alexander-Arnold ha fichado por el Madrid. Nadie dice nada. Es un gran fichaje, y Carvajal no está enfadado".

"En cambio, en el Barça ficharon a Joan García y parece que Ter Stegen tiene que estar molesto. No lo está, simplemente es la competencia normal que hay en cualquier equipo", concluyó.