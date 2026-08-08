Toni Freixa alucina con el fichaje de Rodri: "No sé si te necesitamos, pero..."

Es el gran movimiento de este mercado de fichajes. El FC Barcelona ha llegado a un acuerdo para cerrar la incorporación del mejor jugador del Mundial 2026, Rodri Hernández. El futbolista del Manchester City estaba a un paso de firmar por el Real Madrid, pero después de una conversación telefónica con Hansi Flick, el mediocentro cambio de planes.

Aún no es oficial su incorporación al Barça, debido a que el club azulgrana y el conjunto 'citizen' todavía deben ponerse de acuerdo sobre cuánto tendrá que pagar por su traspaso.

Sin embargo, las condiciones contractuales con Rodri ya están más que pactadas. El centrocampista tendrá un salario similar al que percibe en el Manchester City, donde supera los 10 millones de euros netos por temporada, lo que le convertirá en uno de los futbolistas mejor pagados de la plantilla.

Rodri con su Balón de Oro en la ceremonia de 2024 en París. / ·

El Real Madrid estaba realizando un gran mercado de fichajes, ya que había reforzado la plantilla con jugadores de alto nivel como Marc Cucurella, Bernardo Silva, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Carlos Espí y Yan Diomande.

La guinda del pastel iba a ser Rodri, un fichaje que José Mourinho quería sí o sí, pero que finalmente se ha quedado en nada, precisamente en una de las posiciones que el Real Madrid necesitaba reforzar como el comer.

Jose Mourinho / Europa Press

La opinión de Toni Freixa, al descubierto

El fichaje de Rodri por el conjunto azulgrana está en boca de todos y una de las personas que quiso compartir su punto de vista al respecto fue Toni Freixa, colaborador de 'La Posesión' y 'El Chiringuito', a través de su cuenta personal de X, antes conocido como Twitter.

"Rodri, no sé si te necesitamos y tampoco si tu rendimiento será el que te exigiremos, pero de momento, la butifarra que le has hecho al club más prepotente del mundo ya sus lacayos de la prensa merece una ovación con todo el estadio de pie el primer partido de Liga", expuso en la red social de Elon Musk.

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Por otro lado, comentó que "yo no entiendo lo que les sorprende. Era elegir entre ser entrenado por Flick o por Mourinho".