Toni Fernández le muestra a Hansi Flick que ha llegado su momento

Toni Fernández suma 9 minutos oficiales con el primer equipo del Barça y es uno de los canteranos que ha hecho debutar Hansi Flick, pero su estreno es de la pasada temporada, concretamente de un partido de Copa del Rey en Barbastro, por lo que el de la Zona Franca todavía no se ha estrenado esta campaña. Toni es una opción a tener en cuenta ante las bajas que presenta el cuadro azulgrana en la zona ofensiva de cara al derbi catalán del próximo sábado (16.15 horas) en Montjuïc. Está preparado para afrontar el reto y este sábado lo ha corroborado con dos goles para rubricar el triunfo de la selección española sub-18 ante Turquía (1-3) en el Torneo Cuatro Naciones.

Jaume Marcet analiza en ADN Masia el rol de Toni Fernández en el Barça esta temporada / SPORT

Toni Fernández entró tras el descanso, cuando el partido estaba 1-1, en sustitución de Daniel Fernández y revolucionó el juego de la selección entrenada por David García Cubillo. El 1-2, en el minuto 50, lo marcó el canterano azulgrana de disparo cruzado dentro del área para batir a Dadük. Y el 1-3 definitivo, a los 64', fue un auténtico golazo. Pared milimétrica con Quintero y una gran definición para doblegar a la selección anfitriona.

En cuanto al resto de los blaugrana, Lorenzo Johan fue titular, Álex Campos también entró tras el descanso, Nil Teixidor tuvo media hora y Dro jugó la recta final.

Las opciones de Hansi Flick

La lesión de Dani Olmo con la selección española absoluta crea un dilema para Hansi Flick de cara al sábado, pues todo apunta a que ni Fermín ni Raphinha llegarán a tiempo en sus respectivas recuperaciones para ser de la partida frente al Girona.

El técnico alemán puede dar entrada a Marc Casadó en el pivote y adelantar a Pedri a la mediapunta, y también otros jugadores como Ferran Torres o incluso Rashford pueden jugar por detrás del '9'.

Si mira a la cantera, que siempre le responde, Hansi Flick puede confiar en Dro o darle la primera oportunidad de la temporada a un Toni Fernández que parece en plena forma. El azulgrana, junto a sus compañeros, cerrarán el torneo en tierras turcas el próximo martes (13.00 horas) ante Rumanía.